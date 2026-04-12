El síndrome del elefante y el árbol... ¿Acabará con los sueños del Arsenal, Al-Nasr y Zamalek en una liga ausente?

La situación del Arsenal en la Premier League preocupa a clubes árabes que buscan su primer título tras años sin lograrlo, como Al-Nassr, que no gana la Liga Saudí desde 2018-2019.
El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 73 puntos, 5 más que el Al-Hilal y 7 más que el Al-Ahli.
La ventaja parece cómoda, pero sus próximos compromisos en la Liga Roshen se presentan complicados: deberá enfrentar a todos los equipos ante los que perdió en la ida.
En las próximas cuatro jornadas visitará a Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah y Al-Hilal, conjuntos ante los que apenas sumó un punto en la ida (empate con Al-Ittifaq) antes de sufrir tres derrotas seguidas.
Si se repitieran esos marcadores, el Al-Nassr perdería el liderato, ya que sus perseguidores tienen un calendario más favorable.
El Al-Hilal se medirá a Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom y Al-Fayha, y el Al-Ahli a Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej y Al-Khaloud, además del propio Al-Nassr.
Si se repitiera, no sería la primera vez que el Al-Nassr falla en la recta final, como ocurrió en la temporada 2022-2023 a favor del Al-Ittihad, la primera de Cristiano Ronaldo con el club.