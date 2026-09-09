El Madrid puso en marcha su última búsqueda de la gloria europea con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Inter en el Santiago Bernabéu, pero los titulares tras el partido estuvieron marcados por la sincera confesión de Bellingham. El centrocampista fue influyente durante todo el encuentro, pero su incapacidad para encontrar el gol le pesó mucho al hablar con los medios después del pitido final. Mientras muchos jugadores se centrarían en el resultado colectivo, la exestrella del Borussia Dortmund tenía la atención puesta en las ocasiones que dejó escapar sobre el césped.

«Hubo momentos en los que tuvimos que sufrir contra un equipo muy bueno», dijo Bellingham. «Son campeones de Italia por algo, y hubo momentos en los que les hicimos sufrir, especialmente al contraataque, cuando movimos bien el balón. Algo parecido pasó contra el Betis el fin de semana pasado, cuando no supimos aprovechar nuestras ocasiones».

«Hoy podríamos haber cerrado el partido con un marcador más amplio. Tuvimos ocasiones, yo incluido, pero en la Champions League habrá momentos de sufrimiento. Solo encajamos un gol, y los defensas lo hicieron muy bien, pero los grandes equipos encuentran espacios».