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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

«El silbato verde» acapara la atención tras la terrible lesión de Ismail Koné

FEATURES
I. Kone
Canadá vs Catar
Canadá
Catar
World Cup
Canadá
Catar

¿Qué tenía en la boca la estrella de Canadá?

La grave lesión de Ismail Koné durante la goleada de Canadá 6-0 a Catar sigue preocupando a la afición, especialmente tras las emotivas imágenes de su salida del campo.

Mientras muchos seguían su estado, otra imagen llamó la atención: en la que se veía a Koné tumbado en la camilla, aún consciente, con un pequeño dispositivo en la boca mientras recibía atención médica, lo que llevó a muchos aficionados a preguntarse qué era ese dispositivo y cómo ayudó a los médicos a aliviar su dolor en el campo.

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    Una lesión terrible

    En el minuto 54 del Canadá-Catar, Koné sufrió una dura entrada por la espalda de Asim Madibo. El árbitro mostró primero amarilla, pero el VAR revisó la jugada y acabó expulsando al catarí.

    Aunque Canadá ganó 6-0, la lesión de Koné acaparó la atención de la afición.

    Tras el partido, el entrenador Jesse Marsch confirmó que el jugador sufrió una fractura en la pierna y fue llevado al hospital para operarse de urgencia.

    Marsh añadió que el personal técnico escuchó el crujido de los huesos desde el banquillo, lo que evidencia la gravedad del golpe.

    Informes internacionales apuntan a una fractura en la pierna izquierda, aunque los detalles exactos se conocerán tras el informe médico oficial.

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    ¿Cuál es la prioridad médica en estos casos?

    En caso de lesiones graves en el campo de juego, el equipo médico se centra en controlar el dolor, mantener estables las funciones vitales y inmovilizar la zona afectada antes de trasladar al jugador al hospital para el tratamiento completo.

    Por ello, el equipo médico se centró en aliviar rápidamente el dolor de Koné, manteniéndolo consciente durante el traslado, según informó la web «vietnam».

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    ¿Qué dispositivo usaba Konie?

    En las imágenes difundidas, se ve a Koné con un pequeño dispositivo mientras estaba en la camilla.

    Según el Diario Vasco, el dispositivo contiene «Penthrox», un analgésico de acción rápida para dolor agudo que se usa bajo supervisión médica.

    Entre los sanitarios se llama «el silbato verde» por el color y forma del inhalador, que recuerda a un silbato y emite un sonido al usarse.

    Su principio activo, metoxiflurano, alivia rápido sin provocar pérdida de conciencia.

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    ¿Cómo funciona Penthrox?

    Según el prospecto oficial, Pentrox se usa solo bajo supervisión médica especializada y no se vende directamente en farmacias.

    Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se indica para el control rápido del dolor agudo en urgencias.

    Aunque está autorizado en varios países europeos, debe administrarlo personal sanitario en hospitales o ambulancias.

    Su principal ventaja es el modo de administración: no se inyecta ni se toma por vía oral, sino que se inhala como líquido mediante un inhalador verde, lo que permite un alivio rápido.

    Se aconseja iniciar con inhalaciones suaves para acostumbrarse a su aroma afrutado.

    Además, el prospecto señala que el paciente puede regular parcialmente el efecto analgésico tapando con un dedo un orificio específico del inhalador, siempre bajo supervisión profesional.

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    ¿Por qué se utiliza en los estadios?

    El metoxiflurano, usado en bajas dosis, alivia rápido el dolor en pacientes conscientes con lesiones agudas (fracturas, luxaciones, quemaduras, accidentes de tráfico y lesiones deportivas).

    Por ello, es habitual en ambulancias, urgencias y recintos deportivos, donde se necesita actuar rápido antes de trasladar al lesionado al hospital.

    No provoca pérdida de conciencia, por lo que el paciente puede seguir comunicándose con los sanitarios.

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    ¿Por qué Kone siguió consciente a pesar de la lesión?

    Mantener al paciente consciente es prioritario, pues así se puede vigilar su estado neurológico, respiratorio y circulatorio, y comprobar que responde a estímulos.

    Cuando puede respirar bien y sus signos vitales son estables, analgésicos inhalados como el Pentrox alivian el dolor sin alterar la conciencia.

    Gracias a ello, Ismail Koné pudo saludar al público y animar a los aficionados mientras abandonaba el campo, a pesar de la dolorosa lesión que acababa de sufrir. El fármaco le ayudó a tolerar el dolor hasta su llegada al hospital y el inicio del tratamiento quirúrgico.

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