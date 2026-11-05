El siguiente tras Harry Kane: ¿Encabeza Dominic Calvert-Lewin la lista de candidatos de Inglaterra mientras el delantero del Leeds busca consolidarse en la selección de cara a la Eurocopa 2028?
Kane, ganador del Balón de Oro, lidera el ataque de Inglaterra
Todo apunta a que Kane, recién coronado ganador del Balón de Oro, capitaneará a Inglaterra en su próximo gran torneo internacional. Se ha sugerido que, pese a tener ya 33 años, el prolífico delantero podría tener por delante otro ciclo mundialista.
Si Kane sigue ese camino, quienes esperan pacientemente su oportunidad de brillar seguirán a su sombra durante algún tiempo más. Ollie Watkins, Ivan Toney y Dominic Solanke llevan tiempo llamando a una puerta de la selección que rara vez se abre.
Calvert-Lewin, que marcó 14 goles en la Premier League con el Leeds la temporada pasada, ha vuelto a escalar posiciones en la jerarquía. Tras disputar 11 partidos internacionales entre 2020 y 2021, pasaron unos cinco años hasta que volvió a entrar en los planes en marzo de 2026.
No fue convocado para disputar el Mundial en Norteamérica, pero vuelve a entrar en los planes para la Liga de Naciones de la UEFA. ¿Es ahora el exdelantero del Everton la primera opción como suplente del capitán Kane?
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¿Es Calvert-Lewin la primera alternativa a Kane?
Cuando se le planteó esa pregunta a Beckford, el exjugador del Leeds, que hablaba en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL: «Diría que sí. Basta con ver la regularidad que ha mostrado durante los últimos 18 meses desde que llegó al Leeds.
»Sus problemas con las lesiones parecen haber quedado atrás, toco madera. Está marcando goles. Se le ve muy bien. Está en un gran estado de forma. Tiene buen aspecto. Su confianza está por las nubes. Juega semana tras semana. Tiene detrás a un club enorme que le anima. Así que habría que decir que sí.
»Sin embargo, con Harry Kane ganando el Balón de Oro, no da señales de bajar el ritmo, ¿verdad? Puede que tenga que esperar otros 12 o 18 meses, pero sí, diría que sí. Tiene experiencia en la Premier League. Tiene experiencia jugando habitualmente a nivel internacional. Marca goles. Así que, si tuviera que apostar, diría que sí».
El delantero del Leeds debería aspirar a un puesto en la Eurocopa 2028
Pese a debutar con el primer equipo en 2014, Calvert-Lewin todavía tiene solo 29 años y no cumplirá los 30 hasta la primavera de 2027. Tiene tiempo a su favor para mejorar su reputación tanto en la Premier League como en el entorno de la selección inglesa.
Sin duda, debería seguir en la plenitud de sus facultades cuando llegue la próxima Eurocopa, un gran aliciente para él a nivel internacional. Beckford añadió: «Como has mencionado, todavía tiene 29 años. No quiero meterle en la treintena antes de tiempo, pero también tiene experiencia en grandes concentraciones europeas. Así que eso no le pillará demasiado por sorpresa. Entiende las expectativas y lo que significa representar a su país.
»Pero insisto: basta con ver el estado físico que está mostrando, las ganas que tiene y las posiciones que ocupa en el último tercio cuando llegan centros o recibe balones al pie y hace participar a sus compañeros. Creo que su juego asociativo ha mejorado muchísimo, sobre todo en los últimos 12 meses, y aún más desde que llegó al Leeds. Creo que ha progresado a pasos agigantados.
»Se podría decir que 2028 será un año muy, muy importante para él. Sin hacer mucho ruido, me quito el sombrero ante él. Creo que le irá bien allí».
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Partidos de Inglaterra en 2026: Croacia y España en la Liga de Naciones
Thomas Tuchel dará a conocer el viernes su nueva convocatoria de Inglaterra, que se prepara para disputar partidos de la Liga de Naciones contra Croacia en Wembley y un atractivo duelo ante la campeona del mundo, España, en Madrid.
Calvert-Lewin, que lleva cinco goles esta temporada, confiará en ocupar un lugar destacado en los planes del técnico alemán, decidido a lograr títulos para una selección que lleva mucho tiempo sin conquistarlos. Si el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich quiere ganar un título importante, necesitará contar con tantas opciones en ataque como sea posible.
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