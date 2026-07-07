Según el periódico A Bola, el Sporting de Lisboa ha abandonado la puja por el jugador de 30 años.
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El siguiente problema con João Palhinha: ¿se quedará el FC Bayern de Múnich con este jugador caro que no acaba de cuajar?
Según estas informaciones, al club portugués de primera división le parecería demasiado elevada la cantidad de 25 millones de euros que el campeón alemán exige como traspaso. Por ello, ya no se plantearía un traspaso para la próxima temporada, según se afirma.
Antes, varios medios indicaron que el Sporting buscaba una cesión con opción de compra, pero el Bayern prefiere venderlo.
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El Tottenham renuncia a fichar a Palhinha
Palhinha ya no tiene futuro en el Bayern. Llegó a petición de Tuchel, pero Kompany apenas le dio minutos.
Tras 25 partidos en su primera temporada en Múnich —marcada por las lesiones—, en la que actuó principalmente como suplente, el FCB lo cedió al Tottenham Hotspur en verano de 2025. Allí fue uno de los pocos puntos positivos de una campaña muy decepcionante para los londinenses; en algún momento se habló de que podría quedarse en la Premier League.
Sin embargo, el Tottenham no ejercerá la opción de compra. El pasado fin de semana, Palhinha confirmó su salida.
«Jugar en el Tottenham ha marcado profundamente mi vida», escribió en Instagram: «Siempre he intentado devolver de la mejor manera posible todo el cariño, el respeto y la confianza que me habéis brindado tanto dentro como fuera del campo. Sois vosotros quienes mantenéis viva la llama de este club temporada tras temporada».
Los Spurs, que ya ficharon a Sandro Tonali y Mateus Fernandes por más de 200 millones, y el Sporting, que incorporó a Sergi Altimira por 18, buscan otras opciones.
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El FC Bayern y el caso Palhinha: ¿siguen en liza dos grandes de la liga?
Según A Bola, el FC Bayern ya tiene una alternativa para el caso Palhinha. La Juventus, pese a su ajustado margen financiero por el fair play, también lo quiere.
Además, el AC Milan aparece como opción: allí dirige Rubén Amorim, compatriota de Palhinha, con quien ya trabajó en Sporting de Braga y Sporting de Lisboa.
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