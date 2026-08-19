Según el Daily Mail, el Sheffield United corre un serio riesgo de recibir una sanción de 12 puntos tras una decisión del High Court. United World, la empresa de inversión perteneciente al anterior propietario Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, emprendió acciones legales contra COH Sports Bidco. Alegó que aún se adeudaba una deuda de 35 millones de libras procedente de la venta del club en 2024.

Finalmente, el tribunal emitió una orden de liquidación contra la empresa utilizada por los actuales responsables, Helmy Eltoukhy y Steven Rosen, para adquirir al club de Yorkshire. En consecuencia, la EFL está investigando ahora si esto constituye una infracción perjudicial de su normativa, lo que deja al club en una posición precaria.