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El Shakhtar podría jugar sus partidos de local en la Liga de Campeones en Inglaterra, tras iniciar conversaciones con un club de la Premier League
Se está barajando una sede en Londres
Según The Standard, el Shakhtar estudia jugar en el Gtech Community Stadium del Brentford su próxima Liga de Campeones. La UEFA le obliga a buscar un campo neutral fuera de Ucrania por el conflicto con Rusia, tras jugar en Polonia la pasada temporada. El estadio londinense, con 17 000 asientos, es ahora la opción más firme y ambas partes negocian.
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El club confirma que las negociaciones siguen en curso.
Los grandes clubes ucranianos aún buscan sede en Europa Occidental para sus partidos continentales. Ante los rumores de un traslado al Reino Unido, el club confirmó que evalúa varias ubicaciones.
Un portavoz oficial del club declaró: «El Shakhtar negocia con sedes del Reino Unido y Alemania para asegurar un estadio anfitrión para sus partidos de la Liga de Campeones de la UEFA de la próxima temporada. No haremos comentarios sobre el proceso hasta que se anuncie una decisión en un futuro próximo».
Fuertes vínculos con la comunidad local
Un traslado temporal al oeste de Londres tendría gran importancia cultural, sobre todo por las numerosas comunidades ucranianas de los vecinos municipios de Hounslow y Ealing. El Brentford ha apoyado a estas familias desplazadas con diversas iniciativas locales y ha aprovechado su moderno estadio para generar ingresos extra con eventos deportivos externos. Esta sinergia beneficia a ambos clubes: el de la Premier League optimiza sus recursos y, además, ofrece al Shakhtar una sede acogedora.
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Se acerca la fase de liga de septiembre
El Shakhtar se saltará las rondas clasificatorias de julio y entrará directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones en septiembre, lo que obliga a sus directivos a cerrar rápido los detalles logísticos. Mientras, el Brentford debe sopesar con cuidado cualquier acuerdo de uso compartido de estadio con sus compromisos nacionales, pues la nueva temporada de la Premier League ya se acerca.