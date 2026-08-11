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El Sevilla completa el fichaje del delantero escocés Robbie Ure procedente del club sueco IK Sirius
Andalucía da la bienvenida al delantero escocés
El Sevilla ha completado oficialmente el fichaje del delantero escocés Ure, procedente del líder de la liga sueca, el Sirius, por una cantidad inicial de 6,5 millones de euros (5,5 millones de libras) más otros 2,5 millones de euros (2,1 millones de libras) en variables. El ariete de 22 años, que mide 1,89 metros, ha firmado un contrato de larga duración por cinco años, hasta 2031, después de superar el reconocimiento médico el lunes. La cúpula del club ha confiado en el joven delantero para liderar el ataque en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la próxima temporada.
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Los profundos lazos unen a Escocia
Ure se convierte en el tercer jugador nacido en Escocia que representa al Sevilla en competición oficial, después de Ted McMinn en la década de 1980 y Duncan McVean Thomson durante la temporada 1915-16. Los vínculos históricos del Sevilla con Escocia se remontan a sus orígenes en 1890, marcados por su primer presidente, Edward Farquharson Johnston, su primer capitán, Hugo MacColl, y el exentrenador Jock Wallace en la década de 1980. La trayectoria de Ure se ha disparado después de firmar 31 goles y siete asistencias en 50 partidos desde que se incorporó al Sirius en marzo de 2025.
La preferencia internacional, clara
La prolífica forma del delantero en Suecia le convirtió en un objetivo codiciado en toda Europa tras firmar un balance de 20 goles y tres asistencias en 20 partidos entre todas las competiciones esta temporada. Aunque su ascendencia le hace elegible para representar a Ucrania a nivel absoluto, el exinternacional juvenil escocés hasta la categoría sub-21 dejó clara su postura ante BBC Scotland el mes pasado, al afirmar su preferencia por esperar una convocatoria con la selección absoluta de Escocia.
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El reto de LaLiga espera
El traspaso deja al Sirius en una posición inmejorable al frente de la clasificación de la Allsvenskan, con una sólida ventaja de 12 puntos, una racha dominante impulsada por la impresionante cifra de 15 goles ligueros de Ure. El Sevilla deposita grandes esperanzas en el ex canterano de Rangers y Anderlecht para que encaje sin problemas en el sistema del equipo de Luis Garcia Plaza. La verdadera prueba de la adaptación de Ure al fútbol español llegará cuando el Sevilla inicie su campaña en La Liga en casa ante el Rayo Vallecano el sábado 15 de agosto.
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