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El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirma que Lamine Yamal ha sido «tocado por la magia» y elogia al «respetuoso» joven prodigio del Barcelona
Un talento especial para La Roja
De la Fuente no ha escatimado elogios al hablar de Yamal, y ha calificado al canterano del Barcelona como un ejemplo para los jóvenes futbolistas de todo el mundo. En el programa «Revelado» de DAZN, el seleccionador español destacó que el joven posee una cualidad excepcional que lo distingue del resto de jugadores de su generación en el fútbol mundial.
- AFP
Yamal, un «talento inmenso»
«Lamine es un ejemplo de joven completo, culto y respetuoso, con un talento inmenso. Se nota enseguida a ese tipo de futbolistas a los que la magia les susurra: “Vas a ser especial”», afirmó De la Fuente. También señaló que la Federación Española de Fútbol (RFEF) trabajó sin descanso para garantizar que el joven se comprometiera a defender los colores de La Roja, dado que Yamal también reunía los requisitos para representar a Marruecos y Guinea Ecuatorial.
Añadió: «Por eso la RFEF hizo todo lo necesario para asegurarse su lealtad, incorporarlo al equipo y convencerlo de que jugar con la selección española era lo mejor para él».
La lesión de Gavi y el regreso de Rodri
La conversación también se centró en el impacto emocional que han tenido las prolongadas lesiones de Gavi en el Barcelona. De la Fuente admitió que la situación fue devastadora para toda la selección española y afirmó: «Su lesión fue uno de los momentos más duros que hemos vivido. Personalmente, fue increíblemente difícil, y también lo fue para sus compañeros. Lo vivimos con gran dolor, como si un miembro de la familia hubiera sufrido un accidente. Es un jugador muy querido por todos nosotros».
En cuanto a noticias más positivas, el entrenador ofreció una actualización tranquilizadora sobre Rodri, del Manchester City, que ha estado trabajando para recuperar su plena forma física. De la Fuente añadió: «Ahora está mejor y no estoy preocupado porque veo que su recuperación va muy bien, va a seguir jugando estos próximos meses y ya está jugando con normalidad en su club. Es un jugador de talla mundial, el mejor, y junto con [Martín] Zubimendi, uno de los dos mejores centrocampistas del mundo».
- AFP
La mirada puesta en el Mundial de 2026
Con el trofeo de la Eurocopa ya en la vitrina, la selección española ha puesto su mirada puesta en el Mundial de 2026.
«Desde que terminó la Eurocopa, hemos estado pensando en lo que significaría vivir un Mundial. Y ver a un país tan entregado y emocionado ante un posible objetivo me llena de gran alegría», afirmó De la Fuente.
Su andadura comenzará en el Grupo H, donde España se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, debutante en el torneo. Con talentos como Yamal al frente, España se presentará sin duda en el torneo como una de las grandes favoritas.