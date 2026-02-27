AFP
El seleccionador de Suecia da noticias sobre los lesionados Alexander Isak y Dejan Kulusevki antes de las decisivas eliminatorias para el Mundial
El largo camino de vuelta de Kulusevski
La forma física de Kulusevski es motivo de especial preocupación, ya que se ha perdido toda la temporada nacional actual tras someterse a una importante operación de rótula el pasado mes de mayo. Potter admitió que, por el momento, solo le queda esperar, mientras el equipo médico trabaja sin descanso para que sus talismanes estén disponibles. «Ahora mismo solo nos queda cruzar los dedos y esperar que podamos recuperar a algunos de esos jugadores», afirmó. «Pero si no es así, tendremos que encontrar una solución con los jugadores que tenemos disponibles».
La rehabilitación del jugador de 25 años ha sido descrita como un proceso «lleno de altibajos» por personas cercanas a él. Antes de su reciente marcha, el exentrenador del Tottenham Thomas Frank dio una idea de la complejidad de la recuperación del centrocampista sueco, explicando: «Es una lesión complicada, en la que es importante asegurarse de que no haya dolor en la rodilla. Por eso le pusieron una inyección y esperamos que le ayude. Así que, en tres o cuatro semanas, estará sobre el césped sin dolor». Sin embargo, recientemente se ha visto a Kulusevski viajando a Barcelona para someterse a nuevas consultas médicas, lo que sugiere que su regreso no es inminente.
El calendario de recuperación de Isak sigue siendo incierto.
La situación de Isak es igualmente preocupante. El prolífico delantero, valorado en 125 millones de libras, lleva fuera de juego desde diciembre tras sufrir una fractura de peroné durante un partido en Tottenham. Arne Slot ha dado recientemente una cautelosa actualización sobre la evolución del delantero, indicando que solo se encuentra en las primeras fases de esfuerzo físico.
«Creo que Alex ha vuelto al campo esta semana, no con sus botas de fútbol, sino con sus zapatillas de correr», reveló Slot. Esta valoración sugiere que el próximo partido de la eliminatoria podría ser demasiado pronto para que pueda participar.
Importancia crucial para la causa nacional
La posible ausencia de estos dos jugadores supone un duro golpe táctico y de liderazgo. Kulusevski se había convertido en una figura central en la selección nacional, capitaneando al equipo en cinco de sus seis partidos de la Liga de Naciones antes de su operación. Su última aparición con su selección fue una auténtica lección magistral en noviembre de 2024, en la que marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada por 6-0 a Azerbaiyán. Si ambas estrellas siguen en la enfermería, Potter se verá obligado a buscar en lo más profundo de su plantilla los goles y la creatividad necesarios para superar a una resistente selección de Ucrania y mantener vivas sus opciones de clasificación.
¿Qué le depara el futuro a Suecia?
Suecia busca clasificarse para la fase final de la Copa Mundial de 2026 a través de la repesca europea. La selección escandinava, subcampeona en la edición de 1958, compite en la ruta 2 de la repesca, y el ganador final se unirá al Grupo F junto a Japón, Países Bajos y Túnez. Su intento por clasificarse por decimotercera vez en su historia y volver a suelo estadounidense, donde consiguió un famoso tercer puesto en 1994, comienza con un enfrentamiento en semifinales contra Ucrania el 26 de marzo en Valencia. Si supera este primer obstáculo, Suecia acogerá la decisiva final el 31 de marzo en Solna, donde se enfrentará a Polonia o Albania por una codiciada plaza en la cita mundialista.
