El seleccionador de Senegal provoca a los marroquíes... y desafía a Irak

Papi Thiaw, seleccionador de Senegal, siguió provocando a los marroquíes antes del partido contra Irak, que se disputará el viernes por la noche y cerrará la fase de grupos del Mundial 2026.

Senegal ya perdió sus dos primeros partidos del Mundial, ante Francia y Noruega, y los Leones del Atlas viven una situación similar.

El diario «L'Équipe» recogió sus palabras en la rueda de prensa del jueves.

El técnico de los Leones de la Teranga afirmó que aún confía en mejorar la situación y en avanzar a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras clasificadas.

“La derrota ante Noruega fue dolorosa; nos habíamos preparado bien, pero al final perdimos”, admitió.

Y añadió: «Ya lo superamos y el equipo quiere ganar por nuestro pueblo y nuestra bandera. Queremos irnos como vencedores; todos confían en nosotros y debemos demostrar que somos los campeones de África».

Su declaración podría molestar a los marroquíes, tras la decisión de la CAF de quitarle a Senegal la organización de la Copa Africana de Naciones 2025 y dársela a los Leones del Atlas.