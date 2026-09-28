El seleccionador de Países Bajos, Xavi, «satisfecho», pero pide un cambio táctico crucial tras la primera victoria ante Serbia

Xavi ha inaugurado oficialmente su casillero de victorias como seleccionador de Países Bajos. Después de comenzar su etapa con un meritorio empate 1-1 contra Alemania, el español vio cómo su equipo sacaba adelante una complicada salida para derrotar a Serbia por 2-1 el domingo por la noche. El resultado supone un hito importante para la nueva etapa, aportando una sensación de impulso mientras la campaña de la Liga de Naciones sigue desarrollándose bajo su liderazgo. Pese al clima positivo en torno al marcador, el legendario centrocampista mantuvo los pies en el suelo en su valoración del rendimiento.

«Siempre es lo más importante sumar los tres puntos», afirmó Xavi. «Estoy contento de que lo hayamos conseguido. Pero tenemos que jugar mejor, porque, desde luego, en la primera parte no lo hicimos bien en la presión», afirmó Xavi.