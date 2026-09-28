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El seleccionador de Países Bajos, Xavi, «satisfecho», pero pide un cambio táctico crucial tras la primera victoria ante Serbia
El primer sabor de la victoria para Xavi
Xavi ha inaugurado oficialmente su casillero de victorias como seleccionador de Países Bajos. Después de comenzar su etapa con un meritorio empate 1-1 contra Alemania, el español vio cómo su equipo sacaba adelante una complicada salida para derrotar a Serbia por 2-1 el domingo por la noche. El resultado supone un hito importante para la nueva etapa, aportando una sensación de impulso mientras la campaña de la Liga de Naciones sigue desarrollándose bajo su liderazgo. Pese al clima positivo en torno al marcador, el legendario centrocampista mantuvo los pies en el suelo en su valoración del rendimiento.
«Siempre es lo más importante sumar los tres puntos», afirmó Xavi. «Estoy contento de que lo hayamos conseguido. Pero tenemos que jugar mejor, porque, desde luego, en la primera parte no lo hicimos bien en la presión», afirmó Xavi.
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Centrándose en las mejoras tácticas
Xavi ha inaugurado oficialmente su cuenta de victorias como seleccionador de Países Bajos. Después de comenzar su etapa con un meritorio empate 1-1 ante Alemania, el español vio cómo su equipo sacaba adelante un complicado partido a domicilio para derrotar a Serbia por 2-1 el domingo por la noche. El resultado supone un hito importante para la nueva etapa y aporta una sensación de impulso mientras la campaña de la Nations League sigue desarrollándose bajo su liderazgo. Pese a lo positivo del marcador, el legendario centrocampista mantuvo los pies en el suelo en su valoración del rendimiento.
«Lo más importante siempre es sumar los tres puntos», afirmó Xavi. «Estoy contento de que lo hayamos conseguido. Pero tenemos que jugar mejor, porque, desde luego, en la primera parte no estuvimos bien en la presión», afirmó Xavi.
Elogios para el héroe del partido Mexx Meerdink
El jugador más destacado de la noche fue, sin duda, Mexx Meerdink. El delantero del AZ Alkmaar marcó la diferencia al anotar los dos goles de Países Bajos y asegurar que se marchara de Serbia con los tres puntos. Xavi se deshizo en elogios hacia el joven atacante y señaló que su aportación fue mucho más allá de su acierto de cara a portería. El seleccionador destacó la disciplina táctica y la ética de trabajo de Meerdink como componentes clave del éxito neerlandés de la noche, lo que sugiere que el delantero ya ha asumido la nueva filosofía que se está implantando en la KNVB.
«Estoy muy feliz por él», dijo Xavi sobre el doblete del delantero. «Su actuación no es ninguna sorpresa para nosotros, porque conocíamos sus cualidades. Mexx trabaja muy duro y entiende cómo queremos jugar. Ayudó al equipo con mucho más que goles, aunque, por supuesto, esos también ayudaron. El trabajo que hizo para el equipo fue magnífico».
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De cara a los dos partidos restantes
El entrenador cerró su valoración con una nota esperanzadora, reforzando la idea de que el equipo va por el buen camino. Con los próximos partidos ante Grecia y el encuentro de vuelta contra Serbia en el horizonte, Países Bajos tiene una gran oportunidad de poner en práctica estas lecciones. El objetivo para la próxima semana será unir la definición de jugadores como Meerdink con el sofisticado juego posicional que exige Xavi. «Los jugadores se sienten cómodos en el campo con la estructura con la que jugamos, así que muchas cosas también están bien», añadió Xavi.
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