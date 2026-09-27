El Manchester City ha acaparado la actualidad informativa tras las informaciones que aseguran que ha sido declarado culpable de 114 infracciones de la normativa financiera. Haaland, que en un principio estaba previsto que compareciera ante los medios durante el parón internacional, estuvo llamativamente ausente en los últimos compromisos de prensa mientras Noruega prepara sus próximos partidos de la Liga de Naciones.

La referencia de Solbakken a Rodri pone de relieve la difícil situación en la que se han visto los jugadores del City durante esta ventana internacional, ya que el centrocampista español se vio defendiendo la integridad del club. Temiendo un interrogatorio similar para Haaland, Solbakken decidió que el silencio era la mejor política para mantener el ritmo goleador del delantero con la selección. El seleccionador explicó: "Es, por supuesto, porque queremos concentrarnos y darle las mejores condiciones posibles para concentrarse en el partido. Todos sabéis cuál ha sido el tema durante las últimas 24 horas. No tiene nada que ver con la Liga de Naciones ni con lo que vamos a hacer. Un buen ejemplo de ello fue la rueda de prensa que dio Rodri ayer."