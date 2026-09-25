El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, elogia el «olfato especial para el gol» de Erling Haaland después de que la superestrella del Manchester City alcance los 64 goles internacionales

Aunque los analistas suelen señalar su velocidad endiablada o su dominio físico, Solbakken cree que hay algo mucho más misterioso en juego: un instinto natural que no se puede replicar en el campo de entrenamiento. El seleccionador de Noruega se mostró visiblemente exaltado al describir las últimas hazañas de su estrella en la Liga de Naciones, y sugirió que la capacidad de Haaland para estar en el lugar adecuado en el momento justo es un rasgo biológico más que una habilidad aprendida.

En declaraciones a TV2, el seleccionador de Noruega desarrolló esta teoría al explicar que el movimiento de Haaland está guiado por algo interno y no solo por instrucciones tácticas. "Tiene algo que no se puede entrenar. Pensar dónde va a llegar el balón, o dónde correr. Es algo que está aquí dentro", dijo mientras señalaba su nariz y su cabeza.