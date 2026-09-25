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El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, elogia el «olfato especial para el gol» de Erling Haaland después de que la superestrella del Manchester City alcance los 64 goles internacionales
Solbakken apunta a un instinto goleador especial
Aunque los analistas suelen señalar su velocidad endiablada o su dominio físico, Solbakken cree que hay algo mucho más misterioso en juego: un instinto natural que no se puede replicar en el campo de entrenamiento. El seleccionador de Noruega se mostró visiblemente exaltado al describir las últimas hazañas de su estrella en la Liga de Naciones, y sugirió que la capacidad de Haaland para estar en el lugar adecuado en el momento justo es un rasgo biológico más que una habilidad aprendida.
En declaraciones a TV2, el seleccionador de Noruega desarrolló esta teoría al explicar que el movimiento de Haaland está guiado por algo interno y no solo por instrucciones tácticas. "Tiene algo que no se puede entrenar. Pensar dónde va a llegar el balón, o dónde correr. Es algo que está aquí dentro", dijo mientras señalaba su nariz y su cabeza.
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La brillantez instintiva de Erling Haaland
Al reflexionar sobre las cualidades únicas del exjugador del Borussia Dortmund, Solbakken ofreció una visión fascinante de lo que hace tan peligroso al futbolista de 24 años en el último tercio del campo. Ese sentir refleja la creciente creencia de que Haaland opera en una frecuencia distinta a la de sus iguales, utilizando un paquete físico y mental que le ha llevado a batir récords tanto a nivel de clubes como internacional con una rapidez y una eficacia sin precedentes.
«No es posible explicarlo, tampoco es posible aprenderlo. Nació con ello. Es instinto», dijo. «Como goleador, es único. Mucha gente me pregunta cómo ha llegado a ser tan bueno. Tiene un paquete físico fantástico, está mejor en la fase de play-off que nunca».
Dentro de la estrategia a balón parado de Noruega
Durante una pausa, Haaland preguntó al entrenador de jugadas a balón parado Pal Fjelde si debía poner la acción a balón parado alta o baja. A pesar de que el técnico le indicó explícitamente que la mantuviera baja, Haaland siguió adelante y la puso alta. Fjelde señaló que el análisis de imágenes de partidos recientes reveló patrones claros en la forma en que Dinamarca estructura su unidad defensiva. Aunque estudiar el vídeo puso de relieve varias vías tácticas para explotar, Fjelde advirtió de que aprovecharlas no es nada sencillo, ya que ejecutar la estrategia con éxito requiere que múltiples elementos encajen perfectamente en el momento preciso.
«Hemos visto algo de vídeo de Dinamarca y cómo se defienden. He visto algunas oportunidades, pero hay muchas cosas que tienen que salir bien al mismo tiempo», desveló Fjelde. «Erling preguntó durante la pausa si debía ponerla alta o baja. Yo dije baja, él la puso alta».
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Se mantiene firme en un ataque de alto riesgo
A pesar de la victoria, Solbakken admitió que el planteamiento táctico agresivo de su equipo les deja vulnerables atrás. Solbakken insistió en que la plantilla está construida para marcar goles más que para centrarse en no encajar, y subrayó que no tiene intención de quitarle una identidad que acepta riesgos defensivos adicionales a cambio de rendimiento ofensivo.
«Este equipo no está creado para dejar la portería a cero, está creado para marcar goles. No quiero quitarle al equipo la identidad que implica que podamos asumir algún riesgo extra», explicó el entrenador.
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