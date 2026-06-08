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El seleccionador de Noruega, indignado, tacha a Steve Clarke de «poco profesional», y la Federación Escocesa de Fútbol responde tras la cancelación del amistoso previo al Mundial
- AFP
Solbakken critica a Clarke por «falta de profesionalidad»
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, criticó con dureza la cancelación de último momento del amistoso contra Escocia. El exentrenador del Wolverhampton se mostró molesto porque el técnico escocés, Clarke, no lo llamó directamente y solo se comunicó a través del manager, lo que, a su juicio, incumplió un «acuerdo de caballeros».
Al explicar su frustración, Solbakken calificó el cambio de «poco profesional» y afirmó que había alterado el ritmo de su equipo. «Es poco profesional por parte de Escocia. Es poco profesional que el seleccionador no me haya llamado, que utilicen al director del equipo y llamen para comunicarlo después de que hayamos terminado el entrenamiento. No creo que las lesiones que alegan se deban a la última sesión de entrenamiento. Es decepcionante, pero debemos aceptarlo. Por eso hicimos algunos ajustes durante el partido», declaró Solbakken.
La Federación Escocesa de Fútbol defiende un proceso «correcto y coherente»
La Federación Escocesa de Fútbol respondió rápido a las críticas y emitió un comunicado para aclarar su postura al llegar la selección a su centro de entrenamiento en Carolina del Norte.
El organismo rector atribuyó la decisión al bienestar de los jugadores, tras algunas lesiones leves en la concentración posterior a la victoria 4-0 sobre Bolivia.
El comunicado de la SFA señalaba: «El partido de entrenamiento a puerta cerrada fue organizado y acordado entre los respectivos directores técnicos —no los entrenadores principales— y este fue el mismo proceso que seguimos cuando, lamentablemente, tuvimos que cancelarlo el sábado. Hemos tenido algunas lesiones en nuestros anteriores amistosos y, cuando se hizo evidente que un partido de entrenamiento supondría un riesgo mayor que los posibles beneficios preparatorios, avisamos al director técnico de Noruega lo antes posible. Consideramos que este fue el procedimiento correcto y coherente. El partido iba a ser a puerta cerrada y no se iba a anunciar públicamente, así que nos sorprendió que la noticia se hiciera pública a través de los medios noruegos».
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Clarke prioriza la seguridad del equipo sobre el partido de preparación.
Pese a la polémica, el seleccionador de Escocia ignoró las críticas y se centró en la próxima campaña del Mundial. Clarke justificó la decisión como una medida de gestión de riesgos: «Un simple partido de entrenamiento de una hora no justificaba arriesgar la integridad de jugadores clave que ya arrastraban pequeñas lesiones», explicó.
«Solo iba a ser un partido de entrenamiento de una hora en nuestro campo. Tuvimos un par de molestias la semana pasada y decidimos que no valía la pena arriesgar», explicó Clarke.
La Federación escocesa asegura que avisó a Noruega antes del partido en Nueva Jersey, pese a que el rival afirma que el aviso llegó tarde.
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Las estrellas noruegas califican la situación de «débil» y «vergonzosa».
Las críticas no afectaron solo al cuerpo técnico: el director de operaciones de Noruega, Brede Hangeland, y varios jugadores veteranos también mostraron su decepción. Hangeland, exdefensa del Fulham, censuró a la SFA por romper un acuerdo de larga data.
«Llevamos muchos meses trabajando en ese partido. Es vergonzoso cancelarlo un par de días antes», dijo Hangeland. «No podemos hacer nada, solo olvidarlo y sacar lo mejor de la situación. Hubo mucha organización y acuerdos, y de repente ya no quieren. Creo que fue una actitud débil».