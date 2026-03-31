El seleccionador de la selección sub-21 de Turquía fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una terrible caída en un partido internacional

El aterrador incidente obligó a que una ambulancia entrara en el terreno de juego para que los paramédicos pudieran prestar asistencia de urgencia. Los árbitros ordenaron a los jugadores de ambos equipos que regresaran a sus respectivos vestuarios, lo que provocó que se añadieran 12 minutos de tiempo de descuento. La Federación Turca de Fútbol (TFF) emitió un comunicado oficial en el que detallaba la secuencia de los hechos, afirmando: «Nuestro seleccionador nacional sub-21, Egemen Korkmaz, perdió el conocimiento tras resbalarse y golpearse la cabeza contra el suelo en el minuto 35 del partido de clasificación de la fase de grupos del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de hoy contra Croacia, disputado en el Opus Arena de Osijek. Korkmaz, que sufrió una hinchazón en la cabeza a causa de la caída, recibió los primeros auxilios de nuestro equipo médico en la banda. Estaba consciente y fue trasladado al hospital en ambulancia para someterse a más pruebas. Le deseamos una pronta recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos».



