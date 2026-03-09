Getty Images Sport
El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, asistirá al partido de la Liga de Campeones del Tottenham como invitado del Atlético de Madrid, en medio de los rumores sobre su posible regreso al equipo de la Premier League
Un regreso sentimental a Madrid
El estadio tiene un profundo significado personal para Pochettino, quien llevó al Tottenham a la final de la Liga de Campeones en junio de 2019, solo para sufrir una derrota por 2-0 a manos del Liverpool. Solo cinco meses después de aquella noche en Madrid, fue destituido de su cargo, poniendo fin a una transformadora etapa de cinco años y medio. Aunque se ha enfrentado al Tottenham en dos ocasiones como entrenador del Chelsea, este destacado partido europeo supone la primera vez que observa al club desde la grada durante un partido oficial.
Misión de exploración para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Más allá de la nostalgia, la visita de Pochettino tiene un carácter profesional, ya que sigue formando su plantilla para la próxima Copa del Mundo. Se entiende que observará al centrocampista Johnny Cardoso, que actualmente está luchando por un puesto fijo en la selección nacional. La temporada de Cardoso ha sido de rotación bajo las órdenes de Diego Simeone, habiendo sido titular en 12 partidos esta temporada y participando en cinco de los diez encuentros del Atlético en la Liga de Campeones hasta ahora.
Con el torneo de verano a la vuelta de la esquina, Pochettino está ansioso por evaluar el estado de forma de sus principales estrellas europeas frente a rivales de élite. La actuación de Cardoso contra un equipo de la Premier League podría resultar decisiva para asegurarse un puesto en la lista definitiva.
Rumores sobre una reunión en Londres
La presencia de Pochettino en un partido del Tottenham alimentará inevitablemente las especulaciones sobre un posible regreso sensacional al club este verano. Los Spurs están buscando un sucesor permanente para Thomas Frank, que fue despedido el mes pasado, dejando a Igor Tudor al frente del equipo de forma interina hasta el final de la temporada. Pochettino nunca ha ocultado su afecto por el club, y en diciembre declaró que «siempre estaba pensando» en volver a trabajar en la Premier League.
La conexión entre el entrenador y la afición del Tottenham sigue siendo fuerte, y su aparición llega en un momento en el que el club atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente. Con la búsqueda de un nuevo entrenador en marcha, cada movimiento del exentrenador del PSG y del Chelsea es analizado minuciosamente por los aficionados, que añoran la estabilidad y la emoción de su anterior etapa. Su aparición como invitado del Atlético no hace más que añadir más intriga a una historia que se niega a desaparecer.
Los Spurs dan prioridad a la permanencia en la Premier League.
Aunque la Champions League representa un partido glamuroso, el entrenador interino Igor Tudor ha sido franco sobre la grave situación del club en casa. El Tottenham se encuentra actualmente a solo un punto por encima de la zona de descenso después de que Tudor perdiera sus tres primeros partidos al frente del equipo. En declaraciones previas al partido, el croata admitió: «Jugamos contra un equipo con historia en la Champions League, por lo que tiene experiencia y calidad. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en los momentos en los que necesitamos crecer».
Tudor dejó claro que la gloria europea debe pasar a un segundo plano frente a la permanencia en la máxima categoría nacional, cuando solo quedan nueve partidos para el final de la temporada. Explicó además la postura del club diciendo: «Nuestro primer objetivo es la Premier League y esto hay que decirlo públicamente. Eso no significa que no queramos pasar a la siguiente ronda. Todos los partidos son importantes. Tenemos que crecer para que pueda ser una oportunidad. Una competición totalmente diferente contra un equipo con historia, experiencia y calidad en la Champions League».
