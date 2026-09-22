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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, lanza una firme exigencia por el Balón de Oro mientras defiende la atrevida afirmación de Lamine Yamal
Exigiendo reconocimiento global para la excelencia española
De la Fuente no se está conteniendo en su valoración del panorama actual del fútbol mundial. Con la ceremonia del Balón de Oro programada para el 26 de octubre, el seleccionador español ha aprovechado una entrevista de alto perfil con El Larguero para defender la causa de sus jugadores. A pesar de que España cuenta con veintiséis representantes en varias categorías de los premios de este año, De la Fuente siente que el principal galardón individual se les ha resistido a sus estrellas durante demasiado tiempo. Cree que la inteligencia táctica y la calidad técnica del futbolista español moderno no tienen igual, aunque con frecuencia se pasan por alto cuando se trata de los trofeos individuales más prestigiosos de este deporte.
"Creo que lo tiene que ganar un español, porque son los mejores del mundo en muchos aspectos, incluido el entendimiento del juego. El futbolista español es un jugador casi, casi perfecto. Además, ha hecho méritos más que suficientes este año... Y parece que cuesta darles ese reconocimiento a nuestros jugadores", dijo De la Fuente.
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Defender a Lamine Yamal y sus ambiciones de superestrella
Una de las tramas más comentadas de cara a la temporada de premios es la irrupción de Lamine Yamal como una auténtica superestrella mundial. El joven del Barcelona acaparó recientemente titulares al situarse junto a Kylian Mbappe en la élite del fútbol actual. Cuando le preguntaron si él habría sido igual de atrevido en su etapa como jugador, De la Fuente no tardó en defender la confianza del adolescente. El seleccionador no ve esa ambición como arrogancia, sino como un reflejo de la realidad sobre el terreno de juego. Cree que Yamal, junto al recién fichado astro del Real Madrid Mbappe, representa el presente inmediato y el futuro a largo plazo de este deporte al más alto nivel.
"Creo que hay que ver en qué contexto se dice. Y creo que Lamine lo dice simplemente porque ha hecho méritos suficientes, igual que Mbappe. Son dos jugadores con un toque diferente y que, en los próximos años, respetando a los demás, marcarán el fútbol. No me parece una falta de respeto que digan que han hecho méritos para ganarlo", afirmó.
El olvidado en la carrera por el Balón de Oro
Aunque los titulares suelen estar dominados por nombres como Mbappe o Yamal, el seleccionador español insiste en que otros miembros cruciales de su equipo campeón están siendo injustamente relegados. En concreto, señaló al centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz como un jugador que rinde de manera constante al más alto nivel sin recibir el ruido mediático global reservado para otros. El técnico cree que el éxito colectivo de la selección española debe ser el principal factor a la hora de determinar al ganador del premio individual esta temporada.
Destacó explícitamente a la estrella del PSG cuando le pidieron elegir entre Rodri y Lamine Yamal para el gran premio. De la Fuente comentó: "¿Y Fabian, del que siempre nos olvidamos? El otro día dije que echaba de menos a Mikel Oyarzabal, que como mínimo debería estar entre los 30, para reconocer el talento de un futbolista fantástico y que ha sido el máximo goleador de la selección campeona del mundo".
"Esas cosas en este momento hay que ponerlas en valor, independientemente de que luego lo gane o no. También me sorprende que Pedri no esté ahí, pero de los que están, no apuesto por ninguno. Quien lo gane, de los futbolistas españoles, me pondré muy contento".
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El entrenador elogia el dominio español en la portería
De la Fuente destacó además la profundidad de España al señalar la nominación de los tres porteros de la selección en el Mundial al premio por demarcación: Unai Simon, David Raya y Joan García. Para De la Fuente, este reconocimiento no hace más que reforzar el dominio del país bajo palos, ya que sostuvo que al menos tres de los cinco mejores porteros del mundo son siempre españoles.
«Apostemos por lo nuestro y démosle valor. Creo que el Balón de Oro debe ganarlo un español, por supuesto. Del mismo modo, en el trofeo para porteros, es un privilegio que tengamos nominados a los tres porteros del Mundial. Y siempre hemos dicho que entre los cinco mejores porteros del mundo siempre hay tres españoles, como mínimo».
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