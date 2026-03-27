El seleccionador de Eslovenia lanza una advertencia al Manchester United sobre Benjamin Sesko tras la baja del delantero de la selección

César se mantuvo firme en su postura y destacó que la jerarquía de prioridades suele diferir entre el club y la selección. Hizo hincapié en que la selección nacional debe valorar su propia posición según el reglamento de la UEFA. «Normalmente, la selección nacional es fundamental para nosotros, un poco menos para ellos (el United), pero es mejor que Benjamin no entrene durante estos 14 días», señaló César. «Nuestro departamento médico evaluó de inmediato que no sería bueno para él jugar».

El seleccionador reforzó aún más su autoridad al afirmar: «Tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Somos un país pequeño, pero esto es una selección nacional. Para mí, y soy el responsable, no habrá ninguna desviación en este asunto. Ya sea el Manchester United o el Celje, ya sabes cuáles son las normas de la UEFA para las selecciones nacionales. No habrá ninguna desviación».