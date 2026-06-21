Getty Images Sport
Traducido por
El seleccionador de Egipto responde a los rumores sobre un distanciamiento con Mohamed Salah tras sustituir a la leyenda del Liverpool en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026
La sustitución da pie a especulaciones.
Antes de ser sustituido por el joven del Barcelona Hamza Abdelkarim en el 76’, Salah ya había dado una asistencia a Emam Ashour. Con el 1-1 en el marcador, retirar al talismán y capitán pareció un riesgo, pero el seleccionador egipcio lo justificó y negó problemas internos. Ahora preparan el segundo duelo ante Nueva Zelanda y reiteró que los 26 jugadores reciben el mismo trato profesional.
- Getty Images Sport
El entrenador niega las acusaciones de favoritismo
Hassan declaró a la prensa: «Salah es clave para nuestra plantilla, y los 26 jugadores que están aquí conmigo son muy importantes. Todos los que han trabajado conmigo saben que los trato de forma profesional: no tengo favoritos. Salah es un gran jugador que ayuda a sus compañeros; tiene mucha disciplina y es un ejemplo. Da igual si juega de titular o entra desde el banquillo: ese es su papel. Todos saben que trabajo por el bien del equipo y de la selección».
Acabar con los rumores
El entrenador defendió sus decisiones y subrayó que la plantilla permanece unida pese a los rumores. «Se difunden rumores sobre estrellas, jugadores y equipos», afirmó. Sin embargo, Salah es muy disciplinado, entrena con nosotros y siempre respalda mis decisiones como técnico, así que espero que mañana muestre una actitud muy positiva». Salah marcó nueve goles en la fase de clasificación y llevó a su selección a la final por cuarta vez. Ahora busca su primera victoria en la máxima cita del fútbol.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Egipto?
Tras empatar en el debut del Grupo G, Egipto busca una victoria histórica ante Nueva Zelanda. Hassan afirmó: «Queremos ganar y sumar estos puntos por nuestro país y por el fútbol africano. Representamos a todos ellos y esperamos dar lo mejor de nosotros mismos».