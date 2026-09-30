El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, advierte de que Portugal tendrá un problema enorme sin Cristiano Ronaldo

Mientras Portugal se prepara para enfrentarse a Dinamarca en la Liga de Naciones, el foco vuelve a intensificarse sobre Ronaldo. A pesar de tener 41 años, el exicono del Real Madrid y del Manchester United sigue siendo una figura central para su país. Riemer ha rechazado el creciente coro de críticos que creen que el veterano debería dar un paso al lado, y ha calificado ese tipo de debates de irrespetuosos hacia un jugador de su talla. Riemer insiste en que la influencia de Ronaldo va mucho más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, ya que actúa como el pegamento que mantiene la estructura interna de la plantilla.

«Es un jugador que, creo, la gente infravalora. Infravaloran la importancia que tiene en esa plantilla. Creo que el día que deje la selección nacional surgirá un gran problema en términos de jerarquía. Creo que lo mantiene todo unido con un hilo muy, muy tenso, y no se debería subestimar la importancia de eso», dijo el seleccionador de Dinamarca a TV2.