Getty Images Sport
Traducido por
El seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, señala al Newcastle United por agravar la lesión en los isquiotibiales de Amar Dedic
Dedic, de baja después de que la apuesta con su lesión saliera mal
El Newcastle United se enfrenta a críticas externas por su gestión de Dedic después de que el defensa fuera descartado para los compromisos internacionales por una grave lesión en los isquiotibiales. El internacional bosnio disfrutó de un prometedor inicio de etapa en St James' Park, pero su progresión se ha visto frenada por un problema físico recurrente que apareció por primera vez durante un partido de la Carabao Cup contra el Millwall a principios de este mes.
A pesar del optimismo inicial del cuerpo médico del Newcastle, la decisión de alinear al defensa en un posterior partido de la Premier League contra el Leeds United parece haber salido espectacularmente mal tanto para el club como para la selección. El defensa aguantó 58 minutos en la derrota ante el Leeds antes de verse obligado a retirarse, un momento que, según cree Barbarez, le ha costado al jugador su sitio en la convocatoria de la selección para la actual ventana internacional.
- Getty Images Sport
El seleccionador revela el plazo de recuperación
En una rueda de prensa en Sarajevo, Barbarez fue contundente en su valoración de cómo gestionó la situación el club de Tyneside. Barbarez sugirió que la lesión se podría haber evitado por completo si el jugador hubiera tenido el tiempo adecuado para recuperarse del golpe inicial. El seleccionador detalló el aspecto técnico del contratiempo y señaló que el daño sufrido durante el choque del Newcastle United con el Leeds United fue mucho más grave que la distensión original sufrida ante el Millwall apenas unos días antes, con la clara frustración de que una pieza clave se perderá los partidos ante Polonia, Rumanía y Suecia.
"Me gustaría decir unas cuantas cosas técnicas sobre el alcance de la lesión de Amar Dedic. Reprodujo su lesión contra el Leeds, el alcance de la lesión es mayor que antes. Si hubiera descansado ese partido, ahora sin duda estaría con nosotros, pero estas cosas pasan. Estará de baja tres o cuatro semanas. No estará listo para estos cuatro partidos", declaró.
Reajuste de plantilla tras ausencias de larga duración
Dedic no es la única ausencia importante con la que Barbarez tiene que lidiar durante este parón internacional. El seleccionador de Bosnia confirmó un golpe devastador para Kenan Busuladzic, cuya situación con la lesión es mucho más grave de lo que se esperaba inicialmente. El joven centrocampista afronta una recuperación de casi un año después de sufrir una grave lesión de rodilla que le ha dejado fuera de combate por tiempo indefinido. Barbarez trasladó la mala noticia a los medios al afirmar: "También echamos de menos a Kenan Busuladzic. No estará disponible durante nueve meses porque se rompió los ligamentos cruzados".
Como respuesta a estos problemas físicos, Barbarez ha optado por refrescar su plantilla con cuatro caras nuevas para asegurarse de que el equipo siga siendo competitivo durante la comprimida ventana de la Nations League. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic y Luka Duric han sido incorporados al grupo absoluto. La inclusión de Duric es especialmente llamativa, dado su reciente progreso en la segunda división alemana y su adaptación a la vida en Paderborn. Barbarez señaló: "Hemos enviado varias invitaciones, invitamos a Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic y LukaDuric, del Paderborn. Dio un paso adelante en su carrera, juega en la Bundesliga. Aunque el inicio de la temporada no fue lo más importante, queremos verle en acción para que pueda formar parte de nuestro equipo".
- Getty Images Sport
Alajbegovic, joven promesa de la Juventus, da un impulso en términos de estado físico
Mientras que las noticias sobre Dedic y Busuladzic fueron en gran medida negativas, hubo una actualización más positiva en relación con el talento de la Juventus Kerim Alajbegovic. La joven promesa hizo saltar las alarmas ante otra crisis de lesiones cuando fue sustituido al descanso durante un reciente duelo entre la Juventus y el Atalanta. Sin embargo, tras las conversaciones con el cuerpo médico en Turín y con el propio jugador, Barbarez pudo calmar la preocupación sobre la disponibilidad del centrocampista para el próximo ciclo internacional.
«Hablamos con Alajbegovic anoche. Está ligeramente lesionado, sintió dolor en la cadera. Los médicos de la Juventus lo examinaron anoche y está de camino a Sarajevo. Puede que descanse uno o dos días, pero no debería ser nada especial», confirmó el seleccionador.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias