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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, introduce un estricto código disciplinario para las estrellas de la selección nacional
Cambio de cultura bajo el nuevo régimen
Klopp ha comenzado oficialmente su etapa como seleccionador de Alemania, y el técnico legendario ya está introduciendo cambios importantes en el funcionamiento diario del equipo. Tras su nombramiento durante el verano, el preparador de 59 años ha implantado supuestamente una serie de medidas disciplinarias diseñadas para fomentar la unidad y la concentración dentro del grupo, según Blid. Estos cambios representan un alejamiento notable de los protocolos establecidos por su predecesor, Julian Nagelsmann, mientras Klopp busca construir un entorno más cohesionado de cara al próximo gran ciclo internacional.
Uno de los cambios más inmediatos afecta a los hábitos del equipo a la hora de comer en su hotel. Bajo la anterior etapa de Nagelsmann, los jugadores gozaban de cierto grado de flexibilidad con respecto a los horarios de las comidas y a menudo iban llegando poco a poco para cenar entre las 19:00 y las 20:00. Klopp ha decidido poner fin a esta práctica, ordenando que toda la plantilla debe estar presente y sentada puntualmente al inicio de la comida.
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Restricciones estrictas sobre dispositivos electrónicos
Además de los cambios en el comedor, Klopp se ha movido para limitar el uso de la tecnología durante partes específicas de la jornada de entrenamiento. Se ha implantado una nueva prohibición de los teléfonos móviles durante las sesiones de activación en los días de partido, lo que incluye el tiempo pasado en el gimnasio o en la camilla de tratamiento. El entrenador quiere que sus jugadores estén plenamente presentes durante estas fases de preparación.
La lógica detrás de esta medida es eliminar las distracciones que a menudo acompañan al fútbol profesional moderno. Al retirar las pantallas de las áreas médicas y de preparación, Klopp está obligando a sus estrellas a relacionarse entre sí y con el cuerpo técnico. Al parecer, el entrenador es de la opinión de que estas pequeñas ventanas de tiempo son vitales para construir el «espíritu de equipo» necesario para triunfar al más alto nivel del fútbol internacional.
Profesionalidad y estándares empresariales
El nuevo seleccionador también está exigiendo a sus jugadores un mayor nivel de preparación personal antes incluso de que lleguen a la concentración. Una de las normas más singulares introducidas por Klopp es la prohibición de que se realicen cortes de pelo profesionales en el hotel del equipo o en las instalaciones de entrenamiento. El razonamiento del técnico es simple y se basa en su visión de la selección nacional como un entorno de trabajo profesional.
Esta norma en concreto busca reforzar la idea de que el tiempo que se pasa con la DFB es estrictamente para asuntos futbolísticos. Al eliminar el ambiente de «lujo» que a veces rodea a las concentraciones modernas, Klopp está marcando un tono de profesionalidad de élite. El mensaje para los jugadores es claro: la concentración de la selección es un lugar para trabajar, y todas las gestiones personales deben completarse en su propio tiempo.
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Acceso familiar limitado y concentración
Klopp también ha revisado la política sobre las visitas familiares durante las ventanas internacionales. Mientras que Nagelsmann era conocido por su enfoque inclusivo, permitiendo a menudo que los familiares se alojaran o viajaran a la concentración del equipo siempre que fuera posible, el nuevo técnico está adoptando una postura más restrictiva. A partir de ahora, las visitas familiares solo se permitirán en ocasiones específicas y seleccionadas, en lugar de mantener una política de puertas abiertas.
El objetivo es que el equipo crezca unido como bloque mientras reside en la concentración, especialmente al entrar en una nueva era tras la decepción de los últimos grandes torneos. Con el partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Países Bajos a la vista este jueves, estas normas se pondrán a prueba de inmediato.
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