La selección alemana se enfrenta a un quebradero de cabeza en la convocatoria después de que dos de sus talentos creativos más influyentes quedaran apartados durante el parón internacional. Musiala y Havertz han abandonado la concentración antes de tiempo tras sufrir problemas físicos durante el reciente viaje a Ámsterdam. Musiala fue incluido inicialmente en el once titular para el empate 1-1 contra Países Bajos, pero se vio obligado a caerse de la alineación apenas unos minutos antes del saque inicial tras sentir molestias. Las posteriores evaluaciones médicas confirmaron que el Musiala ha sufrido un desgarro de fibras musculares en el muslo derecho.

Mientras tanto, Havertz sí pudo empezar el partido en el Johan Cruyff Arena, pero su noche terminó mucho antes del descanso. El versátil atacante del Arsenal fue visto agarrándose la pierna y acabó siendo sustituido en el minuto 30. Más tarde, la Federación Alemana de Fútbol aclaró que Havertz sufre una distensión muscular, lo que hace imposible que pueda participar en la próxima tanda de partidos.