Carvajal está en negociaciones para fichar por el Getafe como agente libre tras su salida del Madrid. El lateral derecho, de 34 años, no tiene club desde que su contrato expiró el 30 de junio. Según informa el diario español ABC, las conversaciones entre ambas partes avanzan bien.

El experimentado defensor podría someterse pronto a un reconocimiento médico de cara a un posible traspaso. La posible operación llega después de que la semana pasada informaciones procedentes de Italia vincularan al veterano defensa con varios clubes de la Serie A. Sin embargo, ahora parece que seguir en la capital española es el desenlace más probable.