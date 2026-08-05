En declaraciones a SveaCasino, Limpar afirmó que Arteta ya dispone de unas condiciones de trabajo ideales en el norte de Londres. Subrayó que la creciente dimensión del club hace que un cambio a otro destino sea totalmente innecesario.

"¿Por qué iba a dejar Mikel Arteta el Arsenal cuando pueden ficharle a los mejores jugadores del mundo? Son el mejor o el segundo mejor equipo de Europa", declaró Limpar. "Ahora todo el mundo quiere venir a jugar al Arsenal. Hoy en día somos un club enorme.

"Para ganar la Premier League y llegar tan lejos en las cuatro competiciones, todo el mundo quiere jugar en un club que puede ganar el póker de títulos, ¡y mira los jugadores que ya tiene! Todos son muy buenos jugadores. Si solo eres un buen jugador, no vas a encajar en el Arsenal. Vete a jugar al Brighton, al Fulham o a cualquier otro.

"Arteta no va a encontrar una estructura mejor en el Barcelona o el Manchester City que la que ya tiene en el Arsenal, y además todavía le siguen fichando jugadores aún más y aún mejores."