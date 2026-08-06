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¡El secuestro está en marcha! El Barcelona planea un movimiento sensacional para arrebatarle Rodri al Real Madrid, mientras la estrella del Manchester City valora su regreso a LaLiga
El Barça estudia un movimiento por la joya de la corona del Manchester City
El Barcelona está estudiando un movimiento para fichar a Rodri, amenazando con alterar los planes de larga data del Real Madrid, según The Athletic. El informe sugiere que el gigante catalán ya ha mantenido conversaciones preliminares con los representantes del jugador para discutir las condiciones económicas y deportivas de un posible traspaso bomba al Camp Nou.
El atractivo del Barcelona es importante para el jugador de 30 años, que se reencontraría con ocho de sus compañeros internacionales de la reciente conquista del Mundial por parte de España, con jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Gavi esperándole ya en el vestuario.
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El Real Madrid se enfrenta a una competencia inesperada
Durante meses, pareció que el Bernabéu era el único destino realista para la estrella del City. El Real Madrid ha estado trabajando entre bastidores en una operación, convencido de que las condiciones personales no serían un obstáculo para el exjugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, la falta de un acuerdo oficial entre los clubes ha dejado la puerta de par en par para que Joan Laporta mueva ficha.
El City es plenamente consciente de la tormenta que se avecina y, según se informa, ha tomado medidas para ralentizar las negociaciones con el Madrid. Rodri cada vez tiene más dudas, y se pregunta si un Real Madrid dirigido por Jose Mourinho es el proyecto deportivo adecuado para él.
La crisis en el centro del campo obliga al Barça a actuar
Según el informe de The Athletic, la repentina urgencia del Barcelona en el mercado está impulsada por una creciente crisis de lesiones en la medular. Con Frenkie de Jong afrontando un periodo importante de baja tras romperse el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, el club carece de un pivote contrastado de talla mundial para sostener al equipo. Rodri, a quien le quedan solo 12 meses de contrato en el Etihad, es visto como la solución definitiva.
El propio Rodri se ha mostrado explícito sobre su futuro, dejando entrever su deseo de volver a casa. «Me queda un año de contrato, llegará un momento en el que tendremos que sentarnos y hablar», señaló. Cuando se le preguntó específicamente por el interés del gigante de LaLiga, simplemente añadió: «No puedes rechazar a los mejores clubes del mundo».
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Un legado definido por los títulos
Si Rodri deja el Etihad, lo hará como uno de los jugadores más laureados de la historia moderna del Manchester City. Desde su llegada procedente del Atlético en 2019, ha acumulado 298 partidos, con 28 goles y 32 asistencias. Su palmarés incluye cuatro títulos de la Premier League, dos FA Cup, tres Copas de la Liga y la Champions League de 2023, en cuya final marcó el gol de la victoria.
Pese a su éxito en Inglaterra, el atractivo de LaLiga sigue siendo el último capítulo que quiere escribir. La ofensiva del Barcelona es una apuesta arriesgada, ya que exige la venta de activos clave para cuadrar las cuentas, pero la oportunidad de adelantarse a su eterno rival por un ganador del Balón de Oro es una tentación demasiado grande como para ignorarla.
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