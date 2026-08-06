El secreto está en 3 fichajes: Raphinha, bajo presión en el Barcelona

La estrella brasileña Raphinha afronta la nueva temporada con su club, el Barcelona, bajo la máxima presión para mantener su puesto de titular en el once del conjunto catalán.

Raphinha, que firmó una temporada excepcional hace dos años, cuando marcó 34 goles y dio 26 asistencias, no tuvo un rival real.

Sin embargo, Raphinha, que la temporada pasada se vio afectado por las lesiones y bajó relativamente su nivel tras conformarse con marcar 21 goles y repartir 8 asistencias, podría ver amenazada su titularidad.

El diario Sport señaló en un informe que Raphinha se encuentra bajo la máxima presión tras la incorporación al Barcelona de Anthony Gordon y Jesse Bissiou, además de la posibilidad de contar también con Karim Adeyemi en la banda izquierda.

No cabe duda de que los fichajes del Barcelona contribuirán a generar una competencia feroz para la estrella brasileña Raphinha dentro del conjunto catalán.

Se marchó Marcus Rashford, que finalmente no supuso una competencia real para Raphinha pese a sus buenos números, con 14 goles y 14 asistencias, mientras que llegaron jugadores que destacan por la presión alta, la velocidad y la capacidad goleadora, con Gordon a la cabeza, quien obligará a la estrella brasileña a ofrecer su mejor versión si quiere conservar su lugar en el once titular.