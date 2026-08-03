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Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

Traducido por

El secreto está en 10 minutos: el Bernabéu cambia la vida de Diomandé

FEATURES
Real Madrid vs Leganés
Real Madrid
Leganés
Primera División
Y. Diomande
RB Leipzig
España
Côte d’Ivoire

El marfileño Yan Diomande, estrella del Leipzig, está cerca de fichar por el Real Madrid, y al club blanco solo le quedan algunos trámites administrativos y deportivos para cerrar la operación.

Yan Diomande acaparó las miradas en el Mundial 2026 y se considera uno de los talentos que emergen con fuerza en el Viejo Continente.

Diomande llegó a Europa de la mano del Leganés, y su primer partido fue en el estadio Santiago Bernabéu, donde en apenas 10 minutos estuvo cerca de marcar un gol, alcanzó una velocidad de 33 kilómetros por hora e incluso estuvo a punto de conseguir un penalti. 

El diario AS repasó la historia del debut de Diomande en el Bernabéu, que pronto podría convertirse en su estadio oficial.

El Bernabéu fue el primer estadio español que pisó, el 29 de marzo de 2025, y desde su primera aparición dejó claro que aquel chico tenía algo diferente. 

Pero en aquel momento pocos esperaban que el ascenso de Diomande fuera tan rápido, hasta convertirse, solo un año después, en un jugador con un valor de mercado de 90 millones de euros según el portal Transfermarkt, con un posible valor de traspaso que oscila entre los 100 y los 120 millones de euros.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANESAFP

    Un comienzo llamativo e inesperado

    No estaba dentro de los planes que Diomande figurara en la lista del Leganés para enfrentarse al Real Madrid, en un partido al que el equipo llegaba todavía aferrado a la esperanza de permanecer en LaLiga.

    El centrocampista camerunés Yvan Neyou, que militaba en el Leganés, sufría algunas molestias, y su participación quedó en duda hasta el último momento.

    Por ello, el técnico Borja Jiménez convocó una lista de 24 jugadores como previsión ante una posible baja de Neyou, y Diomande fue el último en incorporarse a la lista, aunque no fue el jugador que se decidió descartar tras superar Neyou la última prueba.

    De hecho, la elección recayó sobre el tercer portero, Abajas, para salir de la lista, ya que Borja prefirió sacrificar a un guardameta adicional para conservar al joven delantero marfileño junto a él en el banquillo.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    No empezó el partido, pero lo cambió todo

    Diomandé no fue titular, y el Leganés no lo necesitó en un principio, ya que el equipo se adelantó por 2-1 antes del final de la primera parte.

    Pero el Real Madrid regresó con su forma habitual de aquella temporada, en la que necesitó de muchas remontadas, más de lo normal, y logró dar la vuelta al marcador para ponerlo 3-2.

    Y en los últimos minutos, el Leganés se lanzó en busca del gol del empate, por lo que Borja Jiménez decidió dar entrada a aquel jugador desconocido, al que nadie conocía, ni siquiera los periodistas.

    Y es que solo había pasado una semana y media entrenando con el primer equipo, tras un breve periodo con el equipo juvenil y el filial.

    El exresponsable de la academia del Leganés, Jorge Broto, recordaba el asombro de todos ante su talento desde sus primeros días, ya que los jóvenes jugadores le preguntaban con fascinación «¿de dónde habéis sacado a este jugador?», y ello tras el nivel que ofreció Diomandé en los entrenamientos de los equipos juvenil y filial a comienzos de 2025.

  • Un fichaje que esconde una historia oculta

    Meses antes, concretamente en noviembre de 2024, Diomandé se incorporó al Leganés en una operación compleja en la que participaron varias partes.

    La operación estaba vinculada a una deuda pendiente de la empresa Rainbow, antigua socia de los anteriores propietarios del club (Blue Crow), y una parte de esa deuda se saldó mediante el traspaso de los derechos de Diomandé.

    Este aspecto de la historia permaneció alejado de los focos, hasta que la empresa Rainbow anunció recientemente el inicio de acciones legales para reclamar sus derechos comerciales relacionados con el desarrollo del jugador.

    Antes de su traspaso al Leganés, Diomandé realizó pruebas en clubes como el Chelsea, el Liverpool y el Newcastle, pero las elevadas exigencias económicas de la empresa Rainbow impidieron su fichaje por Inglaterra.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    La lesión retrasó su despegue

    Cuando llegó al Leganés, la suerte no le acompañó, ya que sufrió una lesión que le impidió jugar hasta el mes de febrero.

    Tras su regreso, ascendió a una velocidad asombrosa por las distintas categorías, hasta convencer a Borja Jiménez durante los entrenamientos del primer equipo de que merecía quedarse con los mayores.

    El técnico, junto al director deportivo Chema Aragón, defendió con firmeza su continuidad en el primer equipo, a pesar de que los responsables de las categorías inferiores preferían que siguiera alternando entre el equipo de tercera división y el primer equipo.

  • Diez minutos como un huracán

    En el estadio Santiago Bernabéu, los responsables del grupo Blue Crow, antiguos propietarios del Leganés, seguían el partido con otra mirada, pues eran conscientes de que poseían un talento capaz de reportarles grandes beneficios.

    En cuanto Diomande comenzó a calentar, todas sus miradas se dirigieron hacia él, sus teléfonos dejaron de seguir el partido y se concentraron únicamente en el joven jugador.

    Saltó al terreno de juego en el minuto 86 y, en apenas unos 10 minutos, con el tiempo añadido, estuvo a punto de protagonizar el gran momento.

    A pesar de que solo tocó el balón 9 veces, alcanzó una velocidad máxima de 33,2 kilómetros por hora.

    Durante esos breves minutos, intentó ejecutar 3 regates y logró completar uno de ellos, acertó el 80% de sus pases (4 pases buenos de 5), estuvo muy cerca de marcar un gol, tuvo la última ocasión de peligro del Leganés y estuvo a punto de conseguir un penalti.

  • El comienzo que forjó su futuro

    Todo ello ocurrió en apenas 10 minutos, pero fueron suficientes para revelar los rasgos de la historia de Diomandé.

    Tras el descenso del Leganés, el club vendió al jugador marfileño al Leipzig por el valor de su cláusula de rescisión, cifrada en 20 millones de euros, con el acuerdo de fraccionar el importe de la operación y de que el Leganés conservara un 10% de las plusvalías en cualquier venta futura.

    Por este motivo, el club español está pendiente del traspaso del jugador al Real Madrid por unos 135 millones de euros, ya que ello le reportaría alrededor de 10 millones de euros, salvo que el porcentaje de las plusvalías esté limitado por un tope económico determinado.

    Y así, Diomandé podría regresar al estadio donde comenzó su historia con el fútbol europeo al más alto nivel. Es el fútbol y sus paradojas, que giran en círculos completos.