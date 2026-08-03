El marfileño Yan Diomande, estrella del Leipzig, está cerca de fichar por el Real Madrid, y al club blanco solo le quedan algunos trámites administrativos y deportivos para cerrar la operación.

Yan Diomande acaparó las miradas en el Mundial 2026 y se considera uno de los talentos que emergen con fuerza en el Viejo Continente.

Diomande llegó a Europa de la mano del Leganés, y su primer partido fue en el estadio Santiago Bernabéu, donde en apenas 10 minutos estuvo cerca de marcar un gol, alcanzó una velocidad de 33 kilómetros por hora e incluso estuvo a punto de conseguir un penalti.

El diario AS repasó la historia del debut de Diomande en el Bernabéu, que pronto podría convertirse en su estadio oficial.

El Bernabéu fue el primer estadio español que pisó, el 29 de marzo de 2025, y desde su primera aparición dejó claro que aquel chico tenía algo diferente.

Pero en aquel momento pocos esperaban que el ascenso de Diomande fuera tan rápido, hasta convertirse, solo un año después, en un jugador con un valor de mercado de 90 millones de euros según el portal Transfermarkt, con un posible valor de traspaso que oscila entre los 100 y los 120 millones de euros.