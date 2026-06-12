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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El secreto del misterio... Las zapatillas rosas arrasan en el Mundial

FEATURES
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
República de Corea vs Chequia
República de Corea
Chequia

Del negro al rosa: la evolución de las botas de fútbol en el Mundial

Hasta hace 25 años, las botas de fútbol eran siempre negras.

Desde entonces, todos los colores han inundado los campos, en la lucha de las marcas por diferenciarse.

Sin embargo, en el Mundial de 2026 se observa una tendencia opuesta: muchos jugadores vuelven a usar casi el mismo tono, pero ahora es el rosa.

La BBC lo explica en un reportaje.

La razón principal es que las grandes marcas internacionales, como Nike, Adidas y Puma, han lanzado diseños muy similares de botas en colores parecidos para este torneo.

Se notó sobre todo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando casi todos los jugadores lucieron botas rosa brillante.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cómo sabían las empresas que el rosa estaría de moda en 2026?

    Antes, marcas líderes como Nike, Adidas y Puma elegían diseños sobrios en blanco y negro. 

    Este verano, sin embargo, sus nuevas colecciones apuestan por colores vivos y atrevidos para destacar.

    En 2024, la consultora de tendencias WGSN pronosticó que el fucsia (morado) dominaría el verano de 2026.

    Lo describió como «vibrante, dinámico y digital», un tono luminoso entre el rosa y el violeta.

    No hay certeza de que esta previsión haya influido directamente en los diseñadores de Nike, Adidas y Puma.

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  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La mayoría de los zapatos ahora son rosas... ¿casualidad o a propósito?

    Cuando las empresas diseñan nuevas botas, un proceso que puede empezar dos años antes del lanzamiento, consultan a expertos en tendencias para prever qué colores y estilos serán populares en el momento del lanzamiento.

    Sin embargo, otros factores explican su éxito en el fútbol.

    La clave es su alto contraste con el verde del campo: destaca en la tele, en el estadio y hasta en el móvil.

    Además, destaca en las repeticiones a cámara lenta y bajo las luces del estadio.

    Sin embargo, paradójicamente, el uso generalizado de este tono dificulta que los diseños se diferencien.