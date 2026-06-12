El secreto del misterio... Las zapatillas rosas arrasan en el Mundial

Hasta hace 25 años, las botas de fútbol eran siempre negras.

Desde entonces, todos los colores han inundado los campos, en la lucha de las marcas por diferenciarse.

Sin embargo, en el Mundial de 2026 se observa una tendencia opuesta: muchos jugadores vuelven a usar casi el mismo tono, pero ahora es el rosa.

La BBC lo explica en un reportaje.

La razón principal es que las grandes marcas internacionales, como Nike, Adidas y Puma, han lanzado diseños muy similares de botas en colores parecidos para este torneo.

Se notó sobre todo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando casi todos los jugadores lucieron botas rosa brillante.