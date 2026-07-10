El secreto del dominio de España... ¿Cómo consiguió De la Fuente formar una selección imbatible?

Los constantes elogios de De la Fuente a Mikel Oyarzabal reflejan su filosofía. El técnico español lo considera uno de los cinco mejores delanteros puros del mundo, aunque no tenga la fama de otras estrellas.
Asegura que el jugador merecía reconocimiento mundial desde hace años y destaca que ha seguido trabajando en silencio por el equipo, el perfil que De la Fuente prefiere en el vestuario.
De la Fuente aplica esa disciplina también a su vida: entrena cada día y afirma que el éxito no llega por impulso, sino por constancia.
Se define como alguien incapaz de detenerse y admite que sus amigos lo llaman «agotador» por su actividad constante y su búsqueda de superación. Para él, los grandes logros no nacen de un golpe de inspiración, sino de la suma de trabajo, disciplina y compromiso a lo largo de los años.
La selección española llega a la recta final del Mundial con identidad propia, un técnico que conoce a su plantilla, un grupo que mezcla experiencia y juventud, y una filosofía que no varía por el rival.
De la Fuente no es el técnico más mediático, pero ha creado un equipo que habla sobre todo en la cancha.
A medida que el Mundial entra en su recta final, España está lista para escribir un nuevo capítulo y alcanzar un hito que colocará a esta generación entre las más grandes de la historia, demostrando que el éxito no se forja solo con planes, sino con identidad, confianza y trabajo en equipo. y la convicción de que el equipo siempre supera a cualquier estrella.