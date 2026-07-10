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Karim Malim

Traducido por

El secreto del dominio de España... ¿Cómo consiguió De la Fuente formar una selección imbatible?

FEATURES
L. de la Fuente
L. Yamal
España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
España
Bélgica
EE. UU.

El hombre que no cree solo en las estrellas

La selección española no solo es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, sino el ejemplo de un equipo que sabe quién es, cómo jugar y qué quiere lograr. A menos de dos años de ganar la Eurocopa, La Roja aspira a un doblete histórico: títulos de Europa y del mundo, logrado solo por Alemania Occidental en 1974, Francia en 2000 y España en 2010.

Bajo el mando de Luis de la Fuente, quien desde enero de 2023 ha consolidado un proyecto estable, con solo tres derrotas y una racha de 35 partidos sin perder antes de medirse a Bélgica en cuartos del Mundial.

Su éxito no se basa solo en tácticas o cifras, sino en una filosofía que une el factor humano, la disciplina y la identidad forjada durante décadas.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENG-PODIUMAFP

    Un proyecto que comenzó hace muchos años

    Aunque De la Fuente solo lleva cuatro años al frente de la selección absoluta, su proyecto comenzó mucho antes en la Federación Española de Fútbol, donde trabaja desde 2013 con categorías inferiores.

    Durante ese tiempo no solo desarrolló las habilidades técnicas de los jugadores, sino que también les transmitió una cultura y una identidad comunes, facilitando así su posterior paso a la absoluta con los mismos principios dentro y fuera del campo.

    Así, al llegar al banquillo, no partió de cero: encontró una base sólida que solo tuvo que pulir y personalizar, como destacó la BBC.

    De la Fuente insiste en que el fútbol, más que táctica, es un juego de personas y repite su lema: «El fútbol es un deporte colectivo creado por gente buena».

    Por «buenas personas» no entiende solo el aspecto moral —aunque sus valores personales y religiosos se notan en su estilo—, sino al jugador que antepone el bien del equipo al suyo, se sacrifica por los compañeros, apoya a todos y muestra disciplina y disposición para darlo todo.

    Asegura que quien haya estado en un vestuario sabe el valor de estos jugadores y el riesgo de tener a alguien que siembra discordia y busca solo el protagonismo personal.

    Su amplia experiencia le ha convencido de que el talento no basta para formar un equipo campeón: hace falta un entorno saludable basado en cooperación, confianza y respeto mutuo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Una identidad inmutable

    Desde hace años, el fútbol español se asocia con la posesión, el pase y la inteligencia en el movimiento, pero De la Fuente cree que son más un reflejo de una cultura colectiva que detalles tácticos.

    Para él, el pase no es solo un medio para mover el balón, sino una muestra de confianza entre los jugadores, y la posesión no es un fin en sí misma, sino una expresión del dominio colectivo y la armonía del equipo.

    Por eso mantiene la identidad de la selección, pero con flexibilidad, adaptándola al fútbol moderno.

    Muchos comparan su labor con lo que Pep Guardiola dijo sobre Johan Cruyff: algunos entrenadores no construyen la catedral, solo la repintan.

    Esta descripción se ajusta al técnico español, pues no derribó el proyecto heredado, sino que lo desarrolló.

    Ha añadido rapidez en la transición defensa-ataque, más opciones en el último tercio y mayor solidez sin balón, además de flexibilidad táctica.

    El resultado es una España con identidad clara y muy difícil de detener.

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    El más fácil de leer... y el más difícil de vencer

    Un miembro del cuerpo técnico de Portugal dijo, tras enfrentarse a España, que es «la selección más fácil de analizar y la más difícil de derrotar». Parece una contradicción, pero resume la realidad del proyecto español.

    España no oculta su estilo: posesión, presión y pases rápidos. Conocerlo no basta para detenerlo, pues los jugadores llevan años asimilando esos principios hasta hacerlos propios.

    Pese a su apego a la identidad, De la Fuente no es rígido: analiza a cada rival y, tras cada partido, revisa detalles con su cuerpo técnico para corregir errores y ajustar.

    Por ejemplo, tras la imprecisión ante Cabo Verde, el cuerpo técnico actuó de inmediato y el equipo mostró otra cara frente a Arabia Saudí.

    Contra Uruguay priorizó lo mental sobre lo táctico, pues España ya ha perdido al dejarse provocar y perder la calma.

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  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Una lección que aprendió de las derrotas

    De la Fuente reconoce que su experiencia actual proviene de los errores del pasado. En sus inicios se dejaba llevar por las emociones, pero aprendió que algunos partidos se ganan más con calma que con habilidad.

    Considera que lo más peligroso para su equipo es renunciar a su identidad y dejarse llevar por el caos del rival, pues así los jugadores pierden sus puntos fuertes. Por eso les recuerda que la disciplina mental es tan importante como la táctica.

    Su liderazgo alcanza también el trato diario con jugadores, medios y personal de la selección: se dirige a los periodistas por su nombre y mantiene la mirada, porque el respeto empieza por conocer a quien tienes delante.

    Además, cuenta con psicólogos y expertos en comunicación de la Federación Española de Fútbol para preparar las ruedas de prensa, aunque prefiere hablar con espontaneidad cuando la situación lo requiere. Insiste en que estas actitudes no son una estrategia mediática, sino un reflejo de su verdadera personalidad.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal: Gestionar el talento antes de aprovecharlo.

    De la Fuente sabe que tener a Lamine Yamal es una bendición y una gran responsabilidad. Por eso lo ha tratado con calma, sobre todo tras la lesión que lo mantuvo dos meses sin jugar antes del torneo.

    No le exigió milagros desde el primer día: le dio confianza y un plan gradual para recuperar su mejor forma. Ahora cree que es el momento de que Yamal se imponga en el mayor escenario futbolístico del mundo.

    Para De la Fuente, sus mejores partidos no fueron los de regates o goles.

    Para él, el partido contra Portugal fue clave: allí mostró su madurez al presionar sin balón, sacrificarse por el equipo y tomar decisiones acertadas en los momentos más difíciles.

    Para él, un crack no solo brilla con el balón, sino cuando se pone al servicio del equipo en cada detalle del partido.

  • Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Oyarzabal... un héroe que no busca ser el centro de atención

    Los constantes elogios de De la Fuente a Mikel Oyarzabal reflejan su filosofía. El técnico español lo considera uno de los cinco mejores delanteros puros del mundo, aunque no tenga la fama de otras estrellas.

    Asegura que el jugador merecía reconocimiento mundial desde hace años y destaca que ha seguido trabajando en silencio por el equipo, el perfil que De la Fuente prefiere en el vestuario.

    De la Fuente aplica esa disciplina también a su vida: entrena cada día y afirma que el éxito no llega por impulso, sino por constancia.

    Se define como alguien incapaz de detenerse y admite que sus amigos lo llaman «agotador» por su actividad constante y su búsqueda de superación. Para él, los grandes logros no nacen de un golpe de inspiración, sino de la suma de trabajo, disciplina y compromiso a lo largo de los años.

    La selección española llega a la recta final del Mundial con identidad propia, un técnico que conoce a su plantilla, un grupo que mezcla experiencia y juventud, y una filosofía que no varía por el rival.

    De la Fuente no es el técnico más mediático, pero ha creado un equipo que habla sobre todo en la cancha.

    A medida que el Mundial entra en su recta final, España está lista para escribir un nuevo capítulo y alcanzar un hito que colocará a esta generación entre las más grandes de la historia, demostrando que el éxito no se forja solo con planes, sino con identidad, confianza y trabajo en equipo. y la convicción de que el equipo siempre supera a cualquier estrella.

World Cup
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