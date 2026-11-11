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El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio por la postura de su padre en el espinoso asunto?

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El entrenador de la selección de Argelia revela sus convicciones

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Un informe periodístico argelino reveló el verdadero motivo detrás de la exclusión de Luca Zidane, portero del Leganés español, de la lista de la selección de Argelia durante el parón internacional del presente mes de noviembre.

El sitio La Gazette du Fennec mencionó, citando a una fuente que describió como fiable, que Ibrahim Hemdani, director técnico de la selección, no desea convocar a Zidane mientras no lo vea preparado para recuperar su puesto de titular, prefiriendo no ponerlo en una situación incómoda durante la concentración.

Hemdani había justificado sus decisiones para la portería basándose en el criterio de la preparación y la participación regular, explicando: "Tomé mi decisión basándome en un criterio deportivo. Este puesto tiene una gran particularidad, y necesitaba elegir entre tres porteros que tuvieran el mayor número posible de minutos de juego. Los tres porteros elegidos son los que más han participado desde la última concentración, y esa es la única razón de su preferencia".

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  • «No se trata solo de los minutos de juego»

    Pero el informe señaló que no se trata únicamente del número de minutos jugados, ya que Zidane disputó más minutos que Osama Ben Bout (720 minutos), así como Rayan Yassli (720 minutos), quien suplió la ausencia de Ramadán en la lista.

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    La fuente aclaró que Hamdani considera que el guardameta del Leganés aún no ha recuperado todo su potencial para poder competir por el puesto de titular, por lo que prefirió dejarlo con su club, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo disputa dos partidos durante el parón internacional.

    El Leganés ya jugó la noche del lunes ante el Tribal Valderas, en la Copa del Rey, y logró la victoria por 1-0, mientras que Zidane se quedó en el banquillo.

    El equipo se prepara para disputar el segundo partido tres días después ante el Burgos, en la decimocuarta jornada de la Segunda División española.

    Zidane había perdido su puesto de titular con el Leganés hace tres semanas, después de disputar dos partidos en el banquillo, pese a su regreso al once en la última jornada ante el Albacete, en un encuentro que terminó con derrota por 1-3.

    Esto ocurrió después de que el guardameta comenzara nueve partidos consecutivos como titular, pero encajara 17 goles en 10 partidos, frente a solo tres porterías a cero, unas cifras que no le otorgan, según el informe, una ventaja clara para recuperar su lugar en la selección nada más regresar.

    Zidane también se ausentó de la pasada concentración debido a una sanción de dos partidos impuesta por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

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  • ¿Pagó Luka el precio de la postura de su padre?

    La fuente negó la existencia de cualquier consideración ajena al terreno de juego detrás de la exclusión del portero, rechazando las especulaciones que vincularon la decisión con la postura del padre del jugador, Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia, de apoyo al periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia, durante su primera rueda de prensa tras asumir el cargo de director técnico de la selección de "Les Bleus".

    La fuente cercana al caso afirmó, según el sitio argelino, que esta hipótesis carece de fundamento y que la exclusión de Luca Zidane es una decisión puramente técnica.

    El regreso del portero a la selección se antoja complicado en el próximo periodo, ya que solo quedará la ventana del parón internacional de marzo antes del arranque de la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, prevista entre el 19 de junio y el 17 de julio, lo que hace que el tiempo disponible para que recupere su lugar sea limitado.

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