Santos atraviesa una grave crisis financiera que afecta a su plantilla de estrellas. Según UOL, el club adeuda tres meses de derechos de imagen a varios jugadores clave; el plazo del tercer pago venció el lunes. Este incumplimiento contractual podría tener consecuencias duraderas para el futuro del club.

Además, el club tampoco ha pagado los salarios de abril, que la ley brasileña incluye dentro del salario de los jugadores.

Además, se señala que el club no ha ingresado las aportaciones al FGTS (fondo de indemnización por despido) y adeuda primas de rendimiento. Esta situación ha generado un clima tenso en el vestuario en un momento clave de la temporada.