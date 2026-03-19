El Santos despide a su entrenador tras la derrota in extremis del equipo de Neymar, lo que reaviva los temores de un sorprendente descenso

Neymar ha recuperado su plena forma con el Santos y espera ganarse un puesto en los planes de Carlo Ancelotti para la selección brasileña de cara al Mundial de 2026. El delantero no ha sido convocado en la última lista de Ancelotti, pero afirma que seguirá trabajando duro con el objetivo de volver a ser convocado antes del torneo que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Declaró a los periodistas: «Acaban de dar a conocer la convocatoria de la selección. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección. Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge una oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto. Pero mañana tengo que dejar de estar triste. Necesito trabajar, entrenar y jugar para que pueda surgir una oportunidad de estar en el Mundial. Estoy preparado».