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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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El sangrado de millones en la Roshan: Al-Nusairi y Núñez encabezan la lista de los grandes perdedores

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
Darwin Núñez
Y. En-Nesyri
1ª División
Arabia Saudí
Uruguay
Marruecos

Gran conmoción

El descenso en el valor de mercado de los jugadores de la Roshn Saudi League ya no es una simple cifra que aparece en los portales de valoración de futbolistas, sino que se ha convertido en un indicador que merece detenerse a analizar, especialmente ante la presencia de grandes nombres por los que los clubes saudíes pagaron enormes cantidades para ficharlos durante los últimos años.

Con el inicio de una nueva temporada, las últimas actualizaciones han revelado llamativas pérdidas económicas en el valor de mercado de varias estrellas del campeonato, encabezadas por Darwin Núñez y Youssef En-Nesyri, junto a otros nombres destacados como Mateo Retegui y Theo Hernández.

Estos descensos no significan necesariamente que estos jugadores hayan perdido calidad, pero reflejan el cambio en la percepción que tiene el mercado sobre su edad, su nivel y su rendimiento reciente, además del impacto de jugar en la Roshn Saudi League en comparación con las grandes ligas europeas.

Y mientras el valor de algunas estrellas cae en millones de euros, aumentan las preguntas sobre el grado de éxito de los clubes saudíes a la hora de obtener el rendimiento deportivo y de inversión de los grandes fichajes que cerraron durante las temporadas pasadas.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Núñez a la cabeza: una pérdida de 15 millones de euros

    Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal, encabeza la lista de los jugadores que más han bajado en valor de mercado, después de perder 15 millones de euros de su valor, situándose su cotización actual en apenas 20 millones de euros.

    Este descenso pone al delantero uruguayo bajo los focos, especialmente porque su fichaje por el Al-Hilal fue uno de los movimientos más destacados del club en el último periodo, en medio de grandes expectativas sobre su capacidad para marcar la diferencia y liderar la línea ofensiva.

    Y el asunto no se limita a Núñez, ya que Mateo Retegui, delantero del Al-Qadisiyah, ocupa el segundo lugar, después de que su valor de mercado descendiera 10 millones de euros hasta situarse en 30 millones, mientras que Theo Hernández, jugador del Al-Hilal, perdió 8 millones de euros, quedando su valor en 20 millones de euros.

    De este modo, este trío por sí solo ha perdido 33 millones de euros de su valor de mercado, una cifra que refleja la magnitud del descenso que ha golpeado a algunos de los grandes nombres de la competición.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Nusayri y Diaby: nuevas bajas en el Al-Ittihad

    Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, aparece en la lista de los mayores perdedores, después de que su valor de mercado descendiera 5 millones de euros, hasta situarse en 17 millones de euros.

    El descenso del valor de En-Nesyri se produjo en el marco de una temporada en la que el jugador no ofreció el nivel que se esperaba de él, sobre todo porque el delantero marroquí llegó al Al-Ittihad entre grandes esperanzas de compensar la salida de Karim Benzema, pero se enfrentó a críticas por su rendimiento y su limitada influencia en varios partidos importantes.

    Lee también: Scouting Roshn: ¡el último baile de Cristiano Ronaldo choca contra el muro del Al-Nassr!

    También descendió Moussa Diaby, jugador del Al-Ittihad, en 3 millones de euros, hasta situar su valor actual en 25 millones de euros, mientras que Enzo Millot, jugador del Al-Ahli, perdió también 3 millones, y su valor pasó a ser de 25 millones de euros.

    La lista incluye asimismo a Sergej Milinković-Savić, jugador del Al-Hilal, cuyo valor descendió hasta los 12 millones de euros tras perder 3 millones, junto a Cameron Puertas, jugador del Al-Qadisiyah, cuyo valor cayó en la misma cantidad hasta situarse en 7 millones de euros.

  • Koeman y Polka: el bajón no distingue entre estrellas

    Las pérdidas no se detuvieron en los nombres ofensivos ni en los jugadores de los grandes clubes, ya que la lista incluyó a Marcin Bułka, portero del Neom, cuyo valor de mercado descendió 5 millones de euros hasta situarse en 12 millones.

    Asimismo, Kingsley Coman, extremo del Al Nassr, perdió dos millones de euros de su valor de mercado, quedando en 20 millones de euros, lo que añade un nuevo nombre de entre las estrellas con grandes experiencias europeas a la lista de los que retroceden.

    En contrapartida, la lectura de estas cifras requiere cierta cautela, porque el valor de mercado no es una medida directa del rendimiento dentro del campo, además de que se ve afectado por múltiples factores como la edad, la duración del contrato, el nivel de la competición, las lesiones y la continuidad.



    Sin embargo, lo llamativo es la presencia de un gran número de jugadores de renombre dentro de la lista de los que retroceden, lo que abre un debate más amplio sobre la naturaleza del mercado de fichajes saudí: ¿se han vuelto los clubes más cuidadosos a la hora de valorar los fichajes y su valor real, o algunas estrellas no han podido mantener el valor que habían alcanzado antes de trasladarse a la Roshn Saudi League?

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