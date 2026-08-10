El descenso en el valor de mercado de los jugadores de la Roshn Saudi League ya no es una simple cifra que aparece en los portales de valoración de futbolistas, sino que se ha convertido en un indicador que merece detenerse a analizar, especialmente ante la presencia de grandes nombres por los que los clubes saudíes pagaron enormes cantidades para ficharlos durante los últimos años.

Con el inicio de una nueva temporada, las últimas actualizaciones han revelado llamativas pérdidas económicas en el valor de mercado de varias estrellas del campeonato, encabezadas por Darwin Núñez y Youssef En-Nesyri, junto a otros nombres destacados como Mateo Retegui y Theo Hernández.

Estos descensos no significan necesariamente que estos jugadores hayan perdido calidad, pero reflejan el cambio en la percepción que tiene el mercado sobre su edad, su nivel y su rendimiento reciente, además del impacto de jugar en la Roshn Saudi League en comparación con las grandes ligas europeas.

Y mientras el valor de algunas estrellas cae en millones de euros, aumentan las preguntas sobre el grado de éxito de los clubes saudíes a la hora de obtener el rendimiento deportivo y de inversión de los grandes fichajes que cerraron durante las temporadas pasadas.