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El saliente comisionado de la MLS, Don Garber, asume un nuevo cargo en la U.S. Soccer como presidente de Soccer Forward
- Getty Images Sport
¿Qué es Soccer Forward?
Soccer Forward, la fundación que Garber presidirá ahora, encabeza los esfuerzos de U.S. Soccer por ampliar el acceso en todo Estados Unidos, dotando a comunidades, equipos y programas de los recursos necesarios para hacer crecer este deporte. El enfoque se centra tanto en la financiación como en la mejora en las 119 organizaciones miembro de U.S. Soccer, que representan a los 50 estados, así como en organizaciones comunitarias de todo el país.
Una iniciativa reciente, por ejemplo, hizo que la organización se asociara con Bank of America para lanzar "Soccer at Schools", que pretende hacer que el fútbol sea accesible en todas las escuelas del país para 2030.
Además, la federación tiene un enfoque específico en mejorar el ecosistema que rodea al fútbol femenino proporcionando apoyo tanto empresarial como técnico en todo Estados Unidos.
Entre los embajadores de la organización figuran la estrella de la selección masculina de Estados Unidos Chris Richards, la estrella de la selección femenina de Estados Unidos Ally Sentnor y las leyendas Tony Sanneh y Jozy Altidore.
- NurPhoto
¿Qué hará Garber?
En este cargo, Garber trabajará junto a la dirección de U.S. Soccer para ayudar a llevar este deporte a un nuevo nivel en Estados Unidos. El principal objetivo de Garber será ampliar la inversión y las alianzas, mientras U.S. Soccer busca recaudar fondos y recursos para extender el alcance de este deporte. La principal vía de la federación para hacerlo es Soccer Forward, que ha incluido iniciativas como Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests y el Kang Women's Institute.
«Los próximos años tienen el potencial de acelerar la trayectoria del fútbol en este país, pero solo si trabajamos juntos para aprovecharlos al máximo», dijo el CEO y secretario general de la federación, JT Batson. «Con su pasión de toda la vida por todas las formas de fútbol en cada comunidad, Don ha dado forma a uno de los capítulos más importantes en el crecimiento nacional de este deporte. Sabe cómo unir a la gente en torno a grandes ideas y hacer que las cosas ocurran. Eso es exactamente lo que exige este momento, y nuestra asociación a largo plazo con Don garantizará una influencia y un apoyo sin precedentes en torno a nuestras ambiciones generacionales para el fútbol en Estados Unidos».
El anuncio llega en un momento en el que la federación deja atrás y también encara puntos de inflexión reales. Durante gran parte de la última década, todas las miradas han estado puestas en el Mundial de 2026, un torneo que muchos prometieron que cambiaría el fútbol para siempre. Ahora, sin embargo, con ese torneo ya terminado, el foco se ha desplazado a construir a partir de él y mantener el impulso que se haya generado por el aumento de la atención este verano.
Hay hitos clave en el horizonte, concretamente los Juegos Olímpicos de 2028 y el Mundial femenino de 2031, mientras U.S. Soccer busca seguir creciendo dentro de la generación actual y, al mismo tiempo, establecer vías más accesibles para la siguiente.
El objetivo de Garber, por tanto, será utilizar años de experiencia y varias conexiones desarrolladas durante su etapa en la MLS y, antes de eso, en la NFL, para reunir a dirigentes e inversores con el fin de ayudar a hacer crecer este deporte en Estados Unidos.
«He pasado más de cuatro décadas trabajando en el deporte profesional y siempre he creído que nuestro mayor progreso llega a través de alianzas sólidas y una visión compartida», dijo Garber. «Nunca ha habido un momento más importante ni más emocionante para el fútbol en Estados Unidos. Es un honor trabajar junto a Cindy, JT y el equipo de U.S. Soccer, y reunir a líderes del mundo empresarial, la filantropía, el gobierno y de toda la comunidad del fútbol para asegurarnos de aprovechar plenamente este momento y crear un impacto duradero en este deporte para las generaciones venideras».
- Getty Images
La historia de Garber con la Federación de Fútbol de Estados Unidos
Además de su cargo en la MLS, Garber también es desde hace mucho tiempo miembro de la Junta Directiva de U.S. Soccer. En 2023, recibió el premio Werner Fricker por su trabajo con la federación.
Entre las colaboraciones que encabezó entre la MLS y U.S. Soccer destaca Soccer United Marketing, el brazo de marketing de la MLS que se encarga de la comercialización y promoción de la liga. Además de la MLS, sin embargo, SUM trabajó ampliamente con U.S. Soccer hasta 2022, cuando la federación asumió la tarea de vender sus propios derechos de medios.
A través de sus funciones, Garber también fue clave en la candidatura que llevó el Mundial de 2026 a EE. UU.
«Todos hemos visto lo que es posible para el fútbol en este país y aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos por delante requerirá que todos trabajemos juntos. Don ha pasado décadas ayudando al crecimiento de este deporte al unir a la gente en torno a una visión compartida, y eso es exactamente de lo que trata Soccer Forward y lo que necesitará de ahora en adelante», dijo la presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone. «Su liderazgo, sus relaciones y su convicción en lo que es posible para el fútbol en este país le convierten en la persona adecuada para ayudarnos a transformar este momento extraordinario en un progreso a largo plazo.
«Me entusiasma seguir trabajando a su lado mientras creamos más oportunidades para que la gente juegue, apoye y viva el fútbol en cada comunidad de Estados Unidos».
- Major League Soccer
¿Qué le espera ahora a la MLS?
Mientras Garber asume su nuevo cargo en la U.S. Soccer, la MLS ya ha trazado los planes para su sucesión.
En agosto, la Junta de Gobernadores de la MLS eligió a Larry Berg como próximo comisionado de la liga, con el cofundador de LAFC imponiéndose al exdirectivo de Fox Sports David Nathanson en una votación. Berg asumirá oficialmente el cargo de comisionado en enero, y Garber pasará a un nuevo puesto como presidente de la liga en 2027.
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