El ruido de Mbappé y Yamal frustra a la estrella del París: ¿lo salvará el duelo ante el Barcelona?

Khvicha Kvaratskhelia ha dejado de ser titular en el Paris Saint-Germain desde el inicio de la temporada en vista de su rendimiento, y podría reivindicarse en el duelo de la Liga de Campeones ante el Barcelona esta noche del martes, como suele hacer en las grandes citas.
El irregular rendimiento del jugador suscitó el debate en el programa "L’After Foot" en la cadena RMC, antes del partido, donde los invitados se preguntaron: ¿responderá Kvaratskhelia de nuevo con una buena actuación en un gran partido?
Tras ser considerado uno de los principales artífices del segundo título del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa el año pasado, el georgiano vive un comienzo complicado de la temporada 2026-2027. Y el choque europeo ante el Barcelona llega en el momento perfecto para medir su capacidad de respuesta.