El Rondo, edición de la MLS Cup: ¿Puede el Inter Miami de Lionel Messi ganarla, pueden los Vancouver Whitecaps terminar con estilo y es esta la mejor final de la historia?

Es hora de la MLS Cup. ¿Podría haber ido mejor la liga? Antes de los playoffs, si encuestabas a mil aficionados del fútbol y les pedías que nombraran su final soñada, la mayoría habría elegido esta.

Por un lado: Inter Miami y Lionel Messi. Estos muchachos son mucho más que ocho Balones de Oro y 10 más en estos días. Javier Mascherano ha desbloqueado un poco de calidad defensiva en el momento justo, y ahora hay una verdadera columna vertebral: Sergio Busquets todavía dictando el tempo, y Rodrigo De Paul llegando en el momento exacto para darle a Miami ese extra de ventaja cuando los partidos se ponen difíciles.

Por otro lado, Vancouver. Son más difíciles de definir, pero tienen todos los ingredientes correctos: un entrenador inteligente, un elenco de apoyo confiable, y un hombre estrella en Brian White, quien ha pasado toda la temporada demostrando que puede marcar cuando importa. Añade el incansable trabajo en el mediocampo de Sebastian Berhalter, y obtienes un equipo perfectamente construido para esta etapa. Ya han vencido a Miami dos veces en competiciones de eliminación directa este año (aunque eso fue una versión muy diferente de los Herons).

Es obvio y justo favorecer a Miami, pero lo más probable es que esto sea mucho más que una exhibición de Messi. Será una final reñida, una que estará en equilibrio.

Entonces, ¿quiénes son los hombres clave? ¿Quiénes son los factores X? Y, en el necesario acto de hipérbole de la MLS, ¿podría ser esta la mejor final de la MLS Cup de la historia? Los escritores de GOAL analizan la MLS Cup antes de lo que debería ser un enfrentamiento tentador en otra edición de… El Rondo.

