TH: Es tan estadounidense como las tostadas con frijoles, y a caballo regalado no le mires el diente. Siempre ha estado un paso adelante del resto de los delanteros de Estados Unidos, y este partido lo demostró. Se crece con espacios y su remate de izquierda fue una maravilla. Da a la selección una presencia vital en el centro del campo.

RT: La prueba la has visto en este partido. Balogun es un delantero de primerísimo nivel, por el que los clubes probablemente pagarán mucho dinero pronto. Sus habilidades añaden una dimensión nueva al equipo que nadie más en la plantilla puede igualar, sin menospreciar a Ricardo Pepi ni a Haji Wright. Hoy, Balogun es un gran jugador en un estado de forma aún mejor, justo lo que se necesita para el Mundial.

AL: Si mantiene este nivel, la selección y el Mónaco no serán los únicos contentos de haberlo fichado. La gente olvida que ya estaba en racha con el Mónaco antes de que terminara la temporada, y ahora mantiene ese nivel aquí. Aún no está listo para la Champions, pero sería una sorpresa que no jugara en un club de ese nivel al final del verano si sigue así.

Ricardo Pepi, que en otra época habría sido el mejor delantero estadounidense de la década, ahora parte desde el banquillo. La profundidad actual en la delantera es histórica, y eso muestra lo mucho que aporta Balogun.