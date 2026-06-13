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USMNT Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

El Rondo, edición USMNT: ¿Es Folarin Balogun el pieza que faltaba para triunfar en el Mundial? ¿Son mejores de lo que pensábamos?

FEATURES
Analysis
USA
C. Pulisic
M. Tillman
F. Balogun

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos impresionó en su debut mundialista y las expectativas son altas tras su contundente victoria inicial.

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó su andadura en el Mundial el viernes por la noche con una goleada 4-1 sobre Paraguay. Hubo muchos aspectos positivos que destacar. Christian Pulisic brilló 45 minutos; Folarin Balogun mostró olfato goleador; Malik Tillman, Antonee Robinson y Sergino Dest desbordaron con facilidad. Además, Chris Richards batió el 100 % de sus pases (83/83).

Un cambio bienvenido tras los primeros días de Mauricio Pochettino: un equipo agresivo, certero y agradable de ver.

El tren del hype ya despega. Pocas veces se gana 4-1 y no por casualidad. Más allá de lo mal que jugó Paraguay, el equipo mostró señales muy positivas. ¿Cambia algo con este triunfo? ¿Ahora soñamos con llegar más lejos? ¿Y quién fue el mejor de la noche? Losredactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué te pareció el debut de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    Tom Hindle: ¿Durante una hora? Fueron sencillamente brillantes. Christian Pulisic firmó su mejor partido con la selección estadounidense en mucho tiempo. Malik Tillman mostró gran convicción. También sobresalió Antonee Robinson, deslumbrante en la banda izquierda. Con el paso de los minutos el partido se volvió algo caótico. Los espacios se abrieron más de lo que hubiera gustado a Mauricio Pochettino y un rival más incisivo quizá habría marcado en la segunda parte. Pero el partido ya estaba sentenciado y el tanto de Gio Reyna puso el broche perfecto.

    Ryan Tolmich: Un partido perfecto. Con el mundo mirando, Estados Unidos ofreció un espectáculo. No solo ganaron; ganaron con estilo, y eso conquista a los aficionados. En un torneo donde la imagen cuenta, era crucial brillar en el escenario más grande.

    Alex Labidou: Los primeros 45 minutos fueron la mejor exhibición ofensiva de la selección estadounidense en un Mundial. Punto. Pochettino llegó con muchas promesas y esta fue la primera vez que todas parecieron hacerse realidad. En 90 minutos, Estados Unidos se convirtió en un partido imprescindible para el mundo. Queremos más.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué aspecto de la actuación de Estados Unidos te impresionó más?

    TH: El juego sin balón. Este equipo tiene muchas armas con la posesión y se vieron ataques impresionantes. Aún no han jugado juntos los 90 minutos, así que el sistema de contrapresión fue complicado. Pero lo consiguieron.

    RT: Simplemente el flujo general de todo. No es la primera victoria de la selección de Estados Unidos en un Mundial, pero sí es la primera en la que han dominado claramente a un equipo, tanto en el marcador como con el balón. Lo hicieron mientras probaban cosas absolutamente extravagantes en el proceso. ¿El hecho de que Estados Unidos tenga jugadores capaces de rendir a ese nivel en este escenario? Eso es diferente.

    AL: Hay que destacar algo sobre el centro del campo. El seleccionador de Paraguay lo calificó de «hexágonos perfectos» y también señaló que Antonee Robinson parecía incorporarse como un centrocampista extra en algunos momentos, de forma similar a Philip Lahm en la Alemania y los días de gloria del Bayern. Aunque solo sea un partido, se trata de matices tácticos que no se han visto muy a menudo en los estadounidenses en el pasado, y esta es, en efecto, la razón por la que se le paga a Pochettino una fortuna.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Teniendo en cuenta la importancia del primer partido de Balogun en el Mundial, ¿hasta qué punto fue crucial su fichaje hace unos años?

    TH: Es tan estadounidense como las tostadas con frijoles, y a caballo regalado no le mires el diente. Siempre ha estado un paso adelante del resto de los delanteros de Estados Unidos, y este partido lo demostró. Se crece con espacios y su remate de izquierda fue una maravilla. Da a la selección una presencia vital en el centro del campo.

    RT: La prueba la has visto en este partido. Balogun es un delantero de primerísimo nivel, por el que los clubes probablemente pagarán mucho dinero pronto. Sus habilidades añaden una dimensión nueva al equipo que nadie más en la plantilla puede igualar, sin menospreciar a Ricardo Pepi ni a Haji Wright. Hoy, Balogun es un gran jugador en un estado de forma aún mejor, justo lo que se necesita para el Mundial.

    AL: Si mantiene este nivel, la selección y el Mónaco no serán los únicos contentos de haberlo fichado. La gente olvida que ya estaba en racha con el Mónaco antes de que terminara la temporada, y ahora mantiene ese nivel aquí. Aún no está listo para la Champions, pero sería una sorpresa que no jugara en un club de ese nivel al final del verano si sigue así.

    Ricardo Pepi, que en otra época habría sido el mejor delantero estadounidense de la década, ahora parte desde el banquillo. La profundidad actual en la delantera es histórica, y eso muestra lo mucho que aporta Balogun.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién más destacó en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    TH: El trabajo sin balón de Mailk Tillman fue excelente. Pero Antonee Robinson fue el protagonista: no paró de subir y bajar por la banda, aportó calidad en ataque y se recuperó con maestría cuando hizo falta. En noches como esta, está entre los mejores laterales izquierdos.

    RT: Falló en la definición, pero Tillman brilló en el centro del campo. Si consolida ese rol, el techo de Estados Unidos sube mucho; sus buenos partidos ante Alemania y Paraguay dan optimismo.

    AL: ¿Y Gio Reyna? Pasó todo el Mundial 2022 esperando mostrar su talento, aunque la polémica lo opacó. El viernes confirmó que la espera valió la pena: pocos minutos bastaron para recordar lo peligroso que es y justificar su lugar en la plantilla. ¡Enhorabuena!


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cambia esto tu opinión sobre hasta dónde puede llegar este equipo?

    TH: No, la verdad es que no. Ha sido un primer partido muy alentador, pero mantengamos los pies en la tierra. ¿Habéis demostrado que podéis ganar a este tipo de rivales? Genial. Pero eso no cambia que los mejores equipos europeos siguen un peldaño por encima.

    RT: Sí y no. Hemos visto que este equipo puede responder en un Mundial, pero partía como favorito y no por tanta diferencia. El objetivo no es vencer a los Paraguays; es batir a la élite. Todavía hay dudas sobre cómo lo hará este equipo y, por desgracia, no tendrán oportunidad de demostrarlo hasta más adelante.

    AL: ¿Oyes ese motor rugir? Es el sonido de este periodista subiéndose al carro. Los Mundiales son una montaña rusa de ilusiones, y ahora los estadounidenses parecen capaces de hacer soñar con una primera estrella.

    Vale, hay algo de humor aquí, sin duda. Pero, tras seguir al equipo durante dos décadas, esta selección estadounidense nunca se ha mostrado tan segura. Eso no las convierte en candidatas de la noche a la mañana, pero debería darles la confianza para dar un paso más, quizá incluso dos.

  • Jonathan David CanadaGetty Images

    ¿Qué te han parecido las actuaciones de los rivales de Estados Unidos en Canadá y México?

    TH: Canadá dominó a Bosnia, pero falló en lo clave; 1-1 fue justo. México no brilló, pero Sudáfrica fue peor.

    RT: Ambos están bien. México lamentará no haber aprovechado más su encuentro con Sudáfrica, aunque sumó los tres puntos. Canadá querrá más tras empatar con una buena Bosnia. En cualquier caso, ambos siguen vivos, que es lo importante en un debut mundialista.

    AL: Canadá sufre dos bajas importantes: Alphonso Davies y Moise Bombito, lo que modifica su juego. Aun así, se esperaba más precisión en su debut como anfitrión.

    Bosnia y Herzegovina mostró más de lo esperado, pero era el debut canadiense en casa y, tras ver a México, se esperaba un poco más de equipo y afición, a veces demasiado ansiosos.

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