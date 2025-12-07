+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
WC Draw RondoGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo, edición del Sorteo del Mundial 2026: Estados Unidos, México o Canadá, ¿quién salió mejor parado del sorteo y quién promete llegar más lejos?

El sorteo del Mundial 2026 dejó grupos llamativos y elevó la expectativa rumbo a un torneo que promete emociones desde el primer día.

¿Ya se siente la emoción? ¿Percibes ese cosquilleo familiar? Antes del sorteo, todo en torno al Mundial vive en el terreno de lo abstracto: ideas, ilusiones, expectativas. ¿Cómo será el camino? ¿A quién queremos enfrentar? Pero la charla hipotética siempre termina por agotarse; sin datos concretos, poco se puede afirmar.

Ahora, en cambio, sí tenemos certezas. El ostentoso Mundial de 48 selecciones fue revelado el viernes por la tarde en una llamativa ceremonia en el Kennedy Center, y entre luces, espectáculo y pompa, el sorteo dejó grupos realmente interesantes. Los anfitriones quedaron ubicados en zonas intrigantes y habrá duelos imperdibles: Portugal–Colombia, Francia–Noruega, Brasil–Marruecos.

No hay un solo grupo malo. Incluso aquellos que parecen más previsibles ofrecen partidos atractivos, al menos sobre el papel. Este es, oficialmente, el momento de dejarse llevar por la emoción. Pero surge la pregunta: ¿cuáles son los grupos más destacados? ¿Qué favorito puede sentirse confiado? ¿Y quién corre riesgo de un adiós prematuro?

Los redactores de GOAL analizan el sorteo en una nueva edición de… El Rondo.

  • Mauricio Pochettino, USMNTImagn

    ¿Cuál de los coanfitriones obtuvo el mejor sorteo?

    Tom Hindle: El USMNT, y por un margen considerable. Australia, Paraguay y probablemente Turquía… es un grupo perfectamente accesible. Canadá también salió bien parada, pero Suiza no es un rival sencillo, e Italia —si clasifica— será un hueso duro de roer. Aun así, quien puede estar más satisfecho es Mauricio Pochettino.

    Ryan Tolmich: El USMNT tiene razones para sentirse cómodo. Ningún partido está ganado de antemano, pero todos son abordables, lo que ofrece un camino realista hacia la fase eliminatoria. Más adelante aparece Bélgica como posible choque, una alternativa mucho más favorable que Francia o Argentina. En general, el USMNT puede considerarse afortunado, aunque el sorteo de México también pudo ser mucho peor.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    ¿Cuál es el mejor grupo?

    Tom Hindle: ¡La verdad es que casi todos los grupos son muy buenos! ¿Hay realmente algún fracaso aquí? Claro, se supone que debemos emocionarnos, reaccionar y dejarnos llevar, pero incluso con un torneo de 48 equipos —que suele recibir críticas— cuesta encontrar debilidades claras. La elección segura es el grupo de Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje (probablemente Bolivia). Existe una posibilidad muy real de que Francia, siendo uno de los grandes favoritos, pueda perder dos de esos partidos. Y eso, desde luego, pondría picante al torneo.

    Ryan Tolmich: El Grupo I lo tiene todo. El Francia–Noruega promete ser espectacular y, por fin, nos dará ese duelo Mbappé vs. Haaland que todos estamos esperando. A eso se suma Senegal, un equipo con la calidad y la experiencia para competirle de tú a tú a cualquiera de los dos. Añade un tapado salido del repechaje con ganas de demostrar algo y tienes un grupo verdaderamente atractivo.

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    ¿Cuál es el grupo menos competitivo?

    Tom Hindle: Fue un día perfecto para que Cristiano Ronaldo engordara estadísticas. Portugal tuvo un sorteo bastante favorable, ¿no? Colombia los va a exigir —e incluso podría quedarse con el grupo—, pero Uzbekistán y el ganador del primer repechaje de la FIFA seguramente sufrirán. Es fácil identificar quiénes serán el primero y el segundo, aunque el orden todavía pueda debatirse.

    Ryan Tolmich: Nos vemos en las eliminatorias, Argentina. Les tocó un camino bastante accesible con Austria, Argelia y Jordania. Eso debería permitir que los campeones avancen sin mayores sobresaltos y alcancen su mejor nivel más adelante en el torneo.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Según cómo quedaron los grupos, ¿quién es tu favorito temprano para ganar el torneo?

    Tom Hindle: Esta predicción podría volverse en mi contra más adelante, pero, con mucha cautela, diría que Inglaterra salió bastante bien parada. Debería superar su grupo sin mayores complicaciones y su posible ruta en las fases de eliminación directa también luce favorable. Aun así, mi favorita es España, que hoy por hoy parece estar por encima de casi todos.

    Ryan Tolmich: Hay muchos equipos fuertes —quizás más que nunca— con aspiraciones legítimas de ganar el Mundial. Sin embargo, hasta que alguien logre derrotar a Argentina, sigue siendo un candidato sólido, especialmente con el sorteo de grupos que le tocó.

  • Colombia v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Quién puede dar la sorpresa?

    Tom Hindle: ¡Atención, defensores de Corea del Sur! Siempre rinden bien en los Mundiales y hace unos meses pasaron por encima del USMNT. Ese equipo, en su mayoría, se mantiene unido y no debería tener grandes problemas ante México y Sudáfrica. Para ser claro: no van a ganar el Mundial, pero sí están bien posicionados para hacer un recorrido interesante —y eso siempre es divertido—. ¿Mi verdadero “caballo negro”? Colombia, que con razón sentirá que debió ganar la final de la Copa América 2024, y que desde entonces solo ha mejorado.

    Ryan Tolmich: Puede que no sea una “sorpresa” gigantesca, pero no sería raro ver a Ecuador superar a Alemania y liderar el Grupo E. Tuvieron la mejor defensa de Sudamérica y cuentan con la confianza de haberlo logrado ante algunos de los mejores equipos del mundo. ¿Debe ganar Alemania? Probablemente. Pero Ecuador, como mínimo, hará que sea un desafío muy, muy duro.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    ¿Cuál es el mejor partido de la fase de grupos?

    Tom Hindle: Francia contra Noruega. ¿El demonio espacial Erling Haaland frente a Les Bleus? Firmo ya mismo.

    Ryan Tolmich: Colombia contra Portugal será un auténtico partidazo. Ambos tienen aspiraciones reales de pelear por el título, especialmente si Luis Díaz mantiene su nivel actual. Eso sí, los dos estarán desesperados por terminar primeros del grupo… aunque hacerlo los pondría en rumbo directo hacia un cruce con Argentina.