Thomas Hindle

El Rondo, edición de pretemporada de la MLS: ¿Josh Sargent rumbo a Toronto? Entre la contratación ideal y el gran riesgo del mercado

Con la pretemporada de la MLS a la vuelta de la esquina, GOAL debate a los grandes ganadores del mercado y si Josh Sargent debe ir a Toronto FC.

La temporada de la MLS está cada vez más cerca. La pretemporada comenzará la próxima semana para la mayoría de los equipos, con plantillas prácticamente definidas reuniéndose en distintos puntos del país para afinar detalles de cara a la nueva campaña. Y, con ello, surgen muchos temas para analizar.

Michael Bradley protagoniza una de las apuestas más llamativas en los banquillos de la MLS en años recientes, mientras que el Inter Miami ha vuelto a marcar el ritmo del mercado apenas un mes después de levantar la MLS Cup.

Pero más allá de los grandes focos, hay múltiples motivos para ilusionarse. Columbus Crew, St. Louis CITY y Sporting Kansas City han realizado nombramientos interesantes. Minnesota United, en cambio, sigue a la espera de un nuevo entrenador tras la salida de su técnico rumbo al West Bromwich Albion. Y, además, comienza a tomar fuerza el rumor de que Josh Sargent, una figura tan debatida como relevante para la USMNT, podría pasar los próximos años de su carrera en Toronto FC, un movimiento que representaría un golpe importante para el club canadiense.

Los escritores de GOAL analizan los movimientos del mercado, los entrenadores ya confirmados y lo que viene a continuación en una nueva edición de El Rondo.

    ¿Quién ha tenido la mejor temporada baja hasta ahora?

    Tom Hindle: Inter Miami, sin discusión. Como si fichar a Dayne St. Clair —el mejor portero de la MLS— no fuera suficiente, reforzaron su plantilla con incorporaciones defensivas inteligentes y bien pensadas. Y todavía podrían sumar a otro Jugador Designado (!!). Probablemente los Herons aún necesiten un mediocampista, pero si aciertan con esa pieza, existe un argumento muy sólido para afirmar que esta ha sido la mejor temporada baja que un club de la MLS haya tenido jamás.

    Ryan Tolmich: Claramente, Inter Miami. Es cierto que las retiradas de Sergio Busquets y Jordi Alba les plantearon desafíos importantes, pero el club no solo los afrontó, sino que fue más allá. El lateral izquierdo Sergio Reguilón aporta calidad probada de la Premier League. St. Clair tiene todo para ser el mejor portero de la MLS. Micael y David Ayala ya han demostrado su valía en la liga y, por si fuera poco, lo de Rodrigo De Paul ahora es definitivo. De alguna manera, los campeones de la MLS Cup se han reforzado todavía más. Así es como se gestiona una temporada baja.

    ¿Cuál es la mejor incorporación de fichajes?

    TH: Cade Cowell a New York Red Bulls. Su paso por México no fue el esperado, pero ya ha demostrado que puede ser un jugador influyente en la MLS. ¿Es Cowell el futbolista consolidado de la USMNT que algunos imaginaron que podía llegar a ser? No. Pero sin duda hará mejor al RBNY y, tratándose de un préstamo, es una operación muy bien ejecutada.

    RT: Nashville ya contaba con un jugador determinante por una banda con Hany Mukhtar. Ahora suma otro por el costado opuesto con Cristian Espinoza, tras incorporar como agente libre al exestrella de San Jose Earthquakes. Al margen de Inter Miami, Nashville podría tener ahora uno de los ataques más potentes de la liga, con ambos respaldando a Sam Surridge. Tendrán que afrontar las ausencias de Walker Zimmerman y Jacob Shaffelburg, pero marcar muchos goles con Espinoza en ataque ayudará —y mucho— a compensarlo.

    ¿Cuál es la mejor transferencia de salida?

    TH: Osman Bukari a Polonia por 6.5 millones de dólares. No consiguió tener impacto en Austin durante 18 meses y siempre pareció un fichaje claramente mal encaminado. Recuperar casi toda la inversión tras un rendimiento tan bajo no es poca cosa. Si el club logra reinvertir bien ese dinero, la operación puede terminar siendo un auténtico acierto.

    RT: La decisión de Atlanta United de vender a Bartosz Slisz al Brøndby puede no verse positiva en el corto plazo, pero a largo plazo les libera mucho margen. Slisz fue uno de los pocos jugadores rescatables del equipo la temporada pasada, pero con el regreso de Tata Martino al banquillo hay motivos para pensar que Atlanta volverá a apostar por jóvenes talentos sudamericanos. Para eso, sin embargo, se necesita espacio salarial. Así que, aunque la salida de Slisz es dolorosa, el movimiento le da al club el oxígeno financiero necesario para iniciar una reconstrucción que ya era imprescindible.

    ¿Qué nombramiento de entrenador tiene más sentido?

    TH: Michael Bradley es una buena elección y probablemente tenga un futuro ligado al banquillo de la USMNT. Pero Marc Dos Santos podría resultar incluso mejor. Siempre partidario de la continuidad, promover a alguien que se formó bajo Steve Cherundolo parece una decisión inteligente. Si LAFC logra un fútbol más ordenado, podría convertirse en el gran favorito para ganar la MLS Cup… si es que no lo es ya.

    RT: Bradley, sin duda. Todo el fútbol estadounidense estará pendiente de cómo se desempeña en su primer cargo como entrenador principal. Bradley es una de las mentes futbolísticas más brillantes que ha dado el soccer estadounidense y desde hace tiempo se le considera un técnico con proyección de élite. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo en un club donde las expectativas no son tan desmedidas como en LAFC o Inter Miami. En los Red Bulls trabajará con una mezcla interesante de jóvenes y veteranos, en un entorno ideal para aprender y crecer sobre la marcha.

    ¿Cuál contratación estás cuestionando?

    TH: Yoann Damet. St. Louis CITY necesitaba a alguien que aportara estabilidad tras un año complicado, y Damet difícilmente puede considerarse un veterano de la MLS. Es cierto que las ideas frescas pueden ser valiosas, pero cabe la duda de si es el hombre adecuado en el momento adecuado.

    RT: Sin cuestionar la decisión —porque la continuidad tiene su valor, especialmente cuando ya eres un equipo competitivo—, es válido preguntarse si LAFC no pudo haber asumido un riesgo mayor en lugar de limitarse a ascender a Marc Dos Santos al cargo principal. Tiene experiencia, sin duda, y lleva varios años en el club, por lo que no habría problemas de adaptación. Aun así, el puesto en LAFC es uno capaz de atraer a nombres importantes a nivel mundial. Que el club no haya apostado por uno de ellos resulta, desde fuera, un poco menos emocionante, aunque Dos Santos garantice que el equipo siga funcionando a buen ritmo.

    ¿Qué equipo todavía podría hacer algo de ruido en el mercado?

    TH: Hola, Toronto. Han mantenido la pólvora seca durante un año y, si hay algo de cierto en los rumores sobre Sargent, sería un gran punto de partida. San José, tras perder a su principal figura, Cristian Espinoza, también tiene mucho trabajo por delante.

    RT: ¡Muchos equipos, en realidad! Aún es temprano y, con el mercado de fichajes de enero todavía abierto, no faltan movimientos por concretar. Toronto FC parece el candidato más claro a dar un golpe importante, especialmente por los rumores en torno a Josh Sargent y la situación actual de su plantilla. No esperes que el club canadiense afronte 2026 con perfil bajo mientras intenta dejar atrás la era Insigne.

    ¿Es Toronto el movimiento correcto para Josh Sargent?

    TH: Sí, sí, sí… mil veces sí. Norwich le ha venido bien en ciertos momentos, pero el estadounidense nunca terminó de encontrar continuidad en Inglaterra. La MLS puede ser un nuevo comienzo y, sin duda, tiene condiciones para convertirse en un jugador determinante en la liga. Además, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, ha mostrado apertura hacia la MLS. Si el Mundial forma parte de la motivación detrás de este movimiento, entonces bien por Josh.

    RT: Cualquier traspaso de un jugador de selección siempre se analiza bajo el prisma de “¿esto lo acerca al Mundial?”. No es del todo justo —la vida y la carrera de un futbolista son más complejas—, pero la realidad es que Toronto quizá no acerque tanto a Sargent al equipo este verano. Rechazó una oferta del Wolfsburgo y arrancó la temporada lo suficientemente bien como para respaldar esa decisión. Ahora, con Norwich prácticamente condenado, el cambio tiene sentido, aunque puede que llegue algo tarde para que Sargent escale posiciones y aspire a un rol importante en el Mundial.

