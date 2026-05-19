El Rondo, edición Pep Guardiola: ¿Cuál es el legado del legendario entrenador del Manchester City? ¿Fue Jürgen Klopp su mejor rival? ¿Es el mejor de la historia de la Premier League?

Otro gigante deja la Premier. Parece el final de una era. Pep Guardiola y Jürgen Klopp han protagonizado algunas de las mejores batallas de la liga en una década. Klopp dejó el Liverpool en 2024. Guardiola abandonará el Manchester City la próxima semana; se rumorea que Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, le sustituirá.

El palmarés de Guardiola en el City es impresionante: 20 títulos, seis Premier League, una Champions e innumerables copas nacionales, logrados pese a reinventar su estilo cada temporada.

¿Cuál es su legado? El referente es Sir Alex Ferguson: reconstruyó el Manchester United y convirtió el triunfo en hábito durante 26 años. Guardiola, de quedarse, habría superado sus cifras. Su misión era distinta. Aquí no había que reconstruir, solo ganar, y lo logró. Los redactores de GOAL analizan su legado en otra edición de... The Rondo.