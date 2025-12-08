+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
MLS Cup Rondo GOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo, edición Inter Miami campeón: ¿Necesitaba Lionel Messi esta victoria para asegurar su legado en la MLS y qué sigue para Vancouver Whitecaps de Thomas Muller?

Inter Miami ganó la MLS Cup, pero encara una offseason incierta con la posible salida de varios jugadores clave en los próximos meses.

Ya puedes respirar tranquilo: los playoffs de la MLS han terminado. Se acabó. Y la final ofreció un cierre perfecto para una postemporada vibrante. Inter Miami se coronó con un 3-1 en un partido mucho más parejo de lo que indica el marcador. Con un par de rebotes distintos, un poco de fortuna aquí y allá, los Vancouver Whitecaps bien podrían haber levantado el trofeo. Pero Miami tiene a un tal Lionel Messi, capaz de cambiar un partido en un instante, y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Ahora bien, ¿qué viene? La temporada ha concluido y, en el caos habitual de la MLS, el campeón podría enfrentar una restructuración profunda en la pretemporada. Hasta la mitad del once titular podría marcharse en cuestión de semanas. Además, hay espacio para otro Jugador Franquicia. ¿Tienen fundamento los rumores sobre Neymar?

Del otro lado, Vancouver, subcampeón, no gastará como Miami y tiene asuntos pendientes por resolver, pero está cerca: quizá solo un fichaje clave los separa del título. Y si ellos no lo logran, otros están listos para tomar el relevo. LAFC presume a Son Heung-Min y Denis Bouanga. San Diego FC alcanzó una final de conferencia en su primera temporada. Y el Este también presenta una competencia feroz.

El panorama pinta tan atractivo como siempre. Los redactores de GOAL lo analizan en una nueva edición de… El Rondo.

  • Lionel Messi David Beckham MLS Cup 2025 Inter MiamiGetty

    ¿Qué tan importante fue para Lionel Messi ganar la MLS Cup?

    Tom Hindle: Una vez que llegó a la final, era fundamental ganar. Si Messi hubiera pasado por la MLS sin conquistar la MLS Cup, habría dejado la puerta abierta para que los detractores siguieran alimentando críticas. Caer antes de la final habría sido una mala señal, pero perder en el último partido de la temporada… uff. Por suerte para Miami, Messi volvió a ser la diferencia.

    Ryan Tolmich: Extremadamente importante. Ahora que ya consiguió el gran trofeo, todo lo que venga es ganancia. Messi ya tenía todos los logros individuales, por supuesto, pero ahora también suma el título más importante a nivel doméstico —más allá de la Liga de Campeones de la CONCACAF—. Con esto, su paso por la MLS queda como un éxito rotundo, sin ese gran “pero” que lo persiguiera a él o a Inter Miami. A partir de aquí, la pregunta es cuánto más podrá seguir empujando los límites antes de que, inevitablemente, decida retirarse.

    • Anuncios
  • Inter Miami Messi De Paul SuarezGetty Images

    ¿Fue Inter Miami un ganador justo esa noche?

    TH: ¿Honestamente? No del todo. Vancouver dominó durante buena parte de la hora inicial, algo que el propio Mascherano reconoció en la conferencia de prensa posterior. Inter Miami pasó largos tramos a la defensiva y terminó ganando gracias a tres destellos de magia del mejor de todos los tiempos.

    RT: Para mí, sí. Hicieron exactamente lo que debían hacer: golpearon primero en ataque, aguantaron el empuje de los Whitecaps y sentenciaron con un gol en el tramo final. Eso es lo que hacen los campeones, y por eso Messi y compañía levantaron el trofeo este fin de semana.

  • Inter Miami De Paul MessiGetty Images

    ¿Pueden Messi e Inter Miami repetir el título?

    TH: ¿Es posible? Claro. Pero hay muchos equipos fuertes que van a reforzarse en esta temporada baja. LAFC está a un fichaje de distancia, y Vancouver tampoco está muy atrás. FC Cincinnati también entrará en la conversación. Si Miami hace bien su trabajo en el mercado, partirá como favorito. Pero en la MLS nada está garantizado.

    RT: Primero hay que ver cómo se mueve el club en la offseason. Si estos playoffs dejaron una lección, es que la mejor forma de aprovechar a Messi es rodearlo de jóvenes con hambre, capaces de hacer el trabajo físico que él ya no puede asumir. ¿Es tan divertido como jugar con tus mejores amigos? No realmente. ¿Es más efectivo? Muchísimo. Veremos si el club mantiene esa línea pensando en ganar.

  • luis suarez(C)Getty Images

    ¿Cuánto tendrá que reconstruir Inter Miami en esta temporada baja?

    TH: La mitad del equipo podría desaparecer en cuestión de semanas. Alba y Busquets ya se fueron, y Suárez probablemente siga el mismo camino. Además, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende y Rocco Ríos Novo están cedidos. Quizá uno o dos terminen quedándose, pero aun así quedarían varios huecos importantes por cubrir. Al final, todo dependerá del efecto Messi.

    RT: La reconstrucción será grande. Perderán al menos dos piezas clave con las salidas de Busquets y Alba, y todo indica que Suárez también se marchará. Jugadores como Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rocco Ríos Novo y Rodrigo De Paul están cedidos; aunque en este último caso, parece prácticamente seguro que continuará. En cualquier escenario, el club tendrá muchos espacios por llenar, pero también posee su mayor ventaja: el imán que representa Messi para atraer refuerzos.

  • Thomas Muller Jayden Nelson Vancouver Whitecaps 2025Getty Images

    ¿Podrá Vancouver Whitecaps volver a competir el próximo año?

    TH: ¡Sin duda! Thomas Müller lo dijo justo después del partido: este es un equipo en plena ascenso. Si Müller hubiera llegado unos meses antes y el grupo hubiera tenido más tiempo para adaptarse a su estilo, el sábado podría haber contado otra historia. Necesitan acertar en el mercado invernal y mantenerse sanos durante el Mundial, pero, fuera de eso, serán claramente uno de los favoritos.

    RT: Sí, estarán bien. Será interesante ver si algunos jugadores regresan a su nivel habitual o si realmente dieron un salto definitivo esta temporada. De cualquier modo, con una pretemporada completa bajo Müller, Vancouver estará bien posicionado para competir en una Conferencia Oeste que, hay que admitirlo, está más congestionada que nunca.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    ¿Una predicción adelantada para 2026?

    TH: A menos que Miami haga un desastre monumental en el mercado de fichajes —lo cual es posible—, la MLS Cup vuelve a estar a su alcance. Este redactor prefiere jugar a lo seguro. Pregúntame otra vez en marzo y quizá la historia sea distinta.

    RT: Todo dependerá de cómo se mueva Inter Miami en el mercado, pero es razonable apostar a que harán las cosas bien. Si aciertan, serán nuevamente favoritos; y aun si no lo hacen, siempre tienen a Messi, lo cual les da margen incluso en los peores escenarios.

0