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The Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

El Rondo, edición de las semifinales del Mundial: ¿Podrá alguien detener a Francia? ¿Quién se llevará la victoria entre la Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Jude Bellingham?

FEATURES
Analysis
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
J. Bellingham
T. Tuchel
L. Messi
K. Mbappe

España-Francia e Inglaterra-Argentina protagonizan unas semifinales espectaculares en la semana decisiva del Mundial.

Ahora llega lo mejor: los cuatro mejores equipos del mundo según la FIFA. No hay sorpresas, pero si quieres ver a los mejores, aquí están.

Y nos quedan dos duelos apasionantes. España vs. Francia: la mejor semifinal posible. Francia es una apisonadora ofensiva que marca goles por diversión, mientras que España casi no los encaja. ¿Quién gana?

El otro cruce, Inglaterra-Argentina, carga con toda la historia y la rivalidad del Mundial. Ambos están lejos de su mejor versión, pero prometen un gran espectáculo. ¿Quién ganará? Los redactores deGOAL analizan estos dos duelos.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    ¿Quiénes serán los ganadores de las dos semifinales y por qué?

    Tom Hindle: Hay una fácil y otra muy complicada. Francia está en racha. Aunque España juegue a su máximo nivel, no se puede apostar contra los franceses. No será una goleada, pero les bastará: 2-1. En cuanto al otro partido… ¡Uf! Ambos equipos llegan en una situación muy similar: ninguno ha brillado, pero su mentalidad colectiva ha sido excelente. De nuevo dependerán de sus estrellas. Inglaterra 2-1 en la prórroga.

    Alex Labidou: Francia es imparable, así que vencerá a la España de Lamine Yamal; quizá ni siquiera sea un partido reñido. Podría acabar 3-0 o 4-0. Inglaterra-Argentina es, posiblemente, el duelo más esperado del Mundial en años. Sobre el papel, Argentina parte como favorita, pues la defensa por las bandas de Inglaterra ha sido débil todo el torneo. Sin embargo, los Tres Leones transmiten la sensación de equipo predestinado, como el Arsenal o, en la NBA, los Knicks.

    Quizá les esté dando mala suerte, pero Inglaterra avanzará.

    Ryan Tolmich: Argentina no puede seguir saliéndose con la suya, ¿verdad? Ya hemos visto esta película: Messi siempre encuentra la manera. Apostemos por eso, aunque enfrente tengan a una Inglaterra algo enfurecida.

    En el otro duelo, Francia es muy superior; nadie les ganará. Que os divirtáis, España.

    • Anuncios
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué opinas del supuesto conflicto entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham?

    TH: Es una situación extraña. Se sacan de quicio mutuamente, pero eso saca lo mejor de cada uno. Tuchel saca de quicio a Bellingham, que responde en el campo; Bellingham contrarresta los comentarios del técnico, quien a su vez le resta mérito. Es un ciclo extraño, pero Bellingham podría ser el mejor del torneo y Tuchel dirige los partidos a la perfección.

    AL: Hay una realidad que los aficionados al deporte no siempre quieren aceptar: al igual que en cualquier lugar de trabajo, no todo el mundo tiene por qué caerse bien. Lo importante es que la relación sea profesional y productiva.

    Hay cierta historia entre Tuchel y Bellingham, como detalló uno de los redactores de este Rondo, pero parece que los medios ingleses intentan inflar un conflicto mayor del que existe. Bellingham estaba emocionado tras el partido y le preguntaron por los comentarios de Tuchel cuando aún estaba alterado; de haber sido un día antes, habría respondido con más diplomacia.

    A menos que esa tensión afecte al rendimiento de Inglaterra, no hay más que ver. Pasemos página.

    RT: En realidad es nada. Para los medios ingleses, es mucho. La clave es mantener la prensa fuera del vestuario y contar con líderes veteranos. De todos modos, lo último que se quiere antes de una semifinal del Mundial es que se difunda que el mejor jugador está enfrentado al entrenador sin motivo real.

  • embolo(C)Getty Images

    ¿Fue la segunda tarjeta roja a Breel Embolo una farsa? ¿Argentina está recibiendo «ayuda»?

    TH: En el caso de Embolo, la decisión fue correcta pero el modo equivocado. Se tiró de forma espantosa, y Argentina tenía derecho a enfadarse. Volver a arbitrar esos pequeños momentos resulta molesto. Los jugadores se tiran y los árbitros se equivocan; en un contexto normal, eso es “levántate” y sigue. Ahora el árbitro debe expulsarlo. ¿Ha tenido Argentina algo de suerte con las decisiones arbitrales? Claro, como el gol anulado a Egipto, pero ¿quién se atrevería a pitar en contra de Messi?

    AL: Fue la decisión correcta, pero quizá el empeño por pitarla es lo que enciende a la afición rival. Ya vimos algo similar con Miguel Almirón y Paraguay en el primer partido de Estados Unidos; aún así, es una decisión poco habitual. En los últimos tres partidos de eliminatoria, Argentina parece haber recibido ayuda arbitral. Pero, seamos justos, ¿hasta qué punto influye que sean los actuales campeones? En cualquier deporte, los árbitros suelen favorecer al campeón en las jugadas dudosas. Esto no es diferente.

    RT: Quien comete el delito, paga las consecuencias. ¿Fue una tontería? Sí. ¿Quieres que los partidos se decidan así? Por supuesto que no. ¿Estamos todos un poco hartos del VAR este verano? Pues claro que sí. Aun así, una simulación es una simulación, y todos llevamos años reclamando a gritos la necesidad de castigar los momentos de simulación. Si no quieres tarjetas amarillas por simular, no simules. Es así de fácil.

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  • bellingham(C)Getty Images

    ¿Quién es, para ti, el mejor jugador del torneo hasta ahora?

    TH: Jude Bellingham. Quizá nunca vimos a un jugador cargar tanto un Mundial.

    AL: Esta es fácil: Lionel Messi. Sin embargo, Bellingham podría dar la sorpresa, dependiendo de si Inglaterra se lleva el título.

    RT: Ahora mismo es Jude Bellingham, pero mejor preguntar tras la final. Parecía que Noruega-Inglaterra enfrentaba a los dos MVP del torneo: Bellingham y Haaland, quienes cargan con sus selecciones. Mientras Messi y Mbappé se apoyan en sus compañeros, Bellingham es casi un equipo en solitario. Así de bueno está.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién se llevará el título?

    TH: Francia. Ganarán a Inglaterra en la final.

    AL: Ya me delaté antes, pero este es el año de romper sequías y maldiciones, y parece que Inglaterra será la siguiente.

    RT: Francia. Es el mejor equipo, el más completo, y, tras años de partidos reñidos, por fin arrolla a sus rivales. Es el más talentoso y el más divertido de ver, aunque Argentina es la más dramática. Francia no necesita drama; simplemente está arrasando. Si ganan, nadie hablará de suerte.

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