El Rondo, edición de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Ganarán los estadounidenses a Bosnia y Herzegovina? ¿Quién es su factor X? ¿Una victoria los convertiría en la mejor selección estadounidense de la historia?

Ahora llega lo serio. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos no ha tenido mucho de qué preocuparse desde el 19 de junio, cuando arrolló a Australia y ganó su grupo. Desde entonces, el equipo se ha limitado a gestionar la plantilla, mantener a todos en forma y controlar el mensaje. Hubo un extraño partido sin importancia contra Turquía, pero, por lo demás, Estados Unidos ha ido en piloto automático.
Pero eso se acabó. Ya no hay donde esconderse. Estados Unidos suele pasar la fase de grupos, pero tropieza en la eliminatoria.
Ahora enfrentan a Bosnia y Herzegovina, un rival asequible pero difícil de batir, con un ataque limitado. En eliminatorias todo puede pasar, así que Estados Unidos debe dar lo mejor de sí para avanzar a octavos.
Será un duelo apasionante que el equipo de GOAL analiza en una nueva edición de… The Rondo.