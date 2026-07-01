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USMNT RondoGetty
Thomas Hindle

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El Rondo, edición de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Ganarán los estadounidenses a Bosnia y Herzegovina? ¿Quién es su factor X? ¿Una victoria los convertiría en la mejor selección estadounidense de la historia?

C. Pulisic
World Cup
M. Pochettino
USA
FEATURES
Analysis
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
F. Balogun

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos llega a un momento clave y deberá dar lo mejor de sí ante una dura Bosnia y Herzegovina.

Ahora llega lo serio. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos no ha tenido mucho de qué preocuparse desde el 19 de junio, cuando arrolló a Australia y ganó su grupo. Desde entonces, el equipo se ha limitado a gestionar la plantilla, mantener a todos en forma y controlar el mensaje. Hubo un extraño partido sin importancia contra Turquía, pero, por lo demás, Estados Unidos ha ido en piloto automático.

Pero eso se acabó. Ya no hay donde esconderse. Estados Unidos suele pasar la fase de grupos, pero tropieza en la eliminatoria.

Ahora enfrentan a Bosnia y Herzegovina, un rival asequible pero difícil de batir, con un ataque limitado. En eliminatorias todo puede pasar, así que Estados Unidos debe dar lo mejor de sí para avanzar a octavos.

Será un duelo apasionante que el equipo de GOAL analiza en una nueva edición de… The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ¿Qué debe hacer la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para ganar a Bosnia y Herzegovina?

    Tom Hindle: Marcar pronto. Si la selección masculina de fútbol de EE. UU. empieza fuerte y juega a su estilo, saldrá airosa.

    Alex Labidou: Sonará a película de Hallmark o a la horrorosa Draft Day de 2014 —Bo Callahan es un nombre épico para un mariscal malvado—, pero el equipo de Mauricio Pochettino no debe dejarse llevar por las expectativas. Podría decirse que Estados Unidos era mejor que la Ghana que les venció en 2010, pero, como recordó el seleccionador

    Como recordaba Bob Bradley, en las eliminatorias hay factores fuera de tu control: algo de suerte y mucha presión. Estados Unidos debe hacer lo que mejor le funcionó en los dos primeros partidos: golpear primero. Si Bosnia marca o se encierra, los estadounidenses lo tendrán difícil.

    Ryan Tolmich: ¡Que hagan lo mismo que contra Paraguay! En serio, ahí están las respuestas. Para triunfar, este equipo debe presionar con agresividad, pero también estar atento al contraataque. Esos contraataques llegarán, y el partido se decidirá según cómo los maneje la selección estadounidense. Si la presión funciona y logran contener los momentos peligrosos, no tendrán problemas.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cuáles son las principales debilidades de Estados Unidos?

    TH: La defensa aún no se ha puesto a prueba y quizá no suceda aquí. Todavía no se le ha exigido al máximo. ¿Ocurrirá? Probablemente no por largos periodos, pero tendrá sus momentos. Ya veremos.

    AL: Estados Unidos tiene defensas sólidos, pero como grupo cometen errores que ya no deberían permitirse. Bosnia y Herzegovina, a priori inferior, aporta experiencia en punta con el exjugador del Manchester City Edin Dzeko. Un pase fallido o una mala comunicación atrás podría ser letal.

    RT: La profundidad en el centro del campo. Si Tyler Adams se lesiona, ¿qué pasa? La respuesta es «nada bueno». EE. UU. confía en que ese grupo se mantenga en forma y disponible; cualquier contratiempo ahí se convierte en un problema enorme.

  • ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

    ¿De qué deberían preocuparse? ¿A quién hay que seguir de cerca?

    TH: Ermedin Demirovic forma una dupla letal con Edin Dzeko. El año pasado marcó más de diez goles en la Bundesliga con un Stuttgart en crisis y aporta en todas las facetas. No hay que subestimarlo.

    AL: Ya hablamos de Dzeko, así que ¿por qué no mencionar a Esmir Bajraktarević, la ex promesa del New England Revolution que podría haber jugado con Estados Unidos? Ahora en el PSV, se le considera uno de los jóvenes más prometedores de Europa y tiene algo que demostrar.

    RT: Aunque la selección estadounidense tiene ciertas preocupaciones respecto a la velocidad de Tim Ream, la leyenda bosnia Edin Dzeko no será quien la ponga en peligro. Sin embargo, los extremos Esmir Bajraktarević y Kerim Alajbegovic sí pueden hacerlo. ¿Cómo se las arreglará la selección estadounidense en los momentos en que esos dos se escapen? Esa es la gran pregunta.


  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Un triunfo por KO haría de esta selección de EE. UU. la mejor de la historia?

    TH: ¿Jugador por jugador? Claro. Si ganan un partido importante, tendrán argumentos. Pero tenemos memoria corta: la selección de 2002 tampoco estaba mal, y la de principios de la década de 2010 quizá se considerara la mejor.

    AL: No, porque la Portugal de Luis Figo y la fuerte México que venció el equipo de 2002 eran de élite. Este equipo aún no ha superado a nadie de ese nivel. Si gana, quizá a Bélgica en octavos, entonces podemos hablar.

    RT: No del todo. Aún tendrían que vencer a un rival de peso para igualar a la de 2002, que derrotó a Portugal y México. Aquel equipo también le dio un buen susto a Alemania antes de quedar eliminado. Se puede decir sin miedo a equivocarse que a este equipo le faltan dos victorias para igualar a aquel grupo.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    ¿Quién es el factor X de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    TH: Sergino Dest. Pulisic es el mejor; Balogun marca goles, pero si Dest se coloca bien y asiste, añadirán un elemento ofensivo difícil de detener.

    AL: Christian Pulisic. El grupo te lleva a la fase de grupos, pero las estrellas te hacen avanzar en eliminatorias. Si está en su mejor nivel, Estados Unidos debería ganar con facilidad.

    RT: Folarin Balogun. Es el jugador decisivo y, hasta ahora, ha ganado dos partidos. Los goleadores ganan partidos: ¿podrá Balogun marcar?

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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    TH: 2-1 para la selección de Estados Unidos. Pulisic marca uno y Balogun, el otro.

    AL: 3-1 para EE. UU. Ricardo Pepi por fin marca su primer gol en un Mundial.

    RT: Partido reñido, pero la potencia ofensiva de EE. UU. decidirá. 3-1, con goles de Balogun, Pulisic y McKennie.


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