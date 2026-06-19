El Rondo, edición de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Conseguirán los estadounidenses asegurarse el primer puesto del grupo antes de tiempo con una victoria sobre Australia? ¿Hasta qué punto necesitan a Christian Pulisic? ¿Y quién es la mayor amenaza para los Socceroos?

Llega el partido decisivo. Para Paraguay era clave empezar bien: perder el debut mundialista activa las alarmas.

Pues bien, Estados Unidos hizo lo contrario: arrolló a su rival de la CONMEBOL y ganó 4-1 en 45 minutos apasionantes. Si los resultados le favorecen, esta tarde puede liderar el grupo venciendo a Australia. Un empate entre Turquía y Paraguay en el otro encuentro bastaría para asegurar el primer lugar con una jornada por delante.

Sin embargo, los Socceroos no son un rival fácil: vencieron a una buena Turquía en su debut y, aunque ya no tienen el mismo talento ofensivo, son un equipo bien organizado que no regalará nada. En resumen, a Estados Unidos le espera un duro trabajo. Y, por desgracia, la cosa empeora. Además, Christian Pulisic, quien ya sufrió lesiones, podría estar lesionado de nuevo; su estado se evalúa día a día y aún no sabemos si jugará.

No hay forma de que esto salga mal, entonces... Los redactores de GOAL analizan este gran partido en otra edición de... The Rondo.