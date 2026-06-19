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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

El Rondo, edición de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Conseguirán los estadounidenses asegurarse el primer puesto del grupo antes de tiempo con una victoria sobre Australia? ¿Hasta qué punto necesitan a Christian Pulisic? ¿Y quién es la mayor amenaza para los Socceroos?

FEATURES
USA
World Cup
Australia
C. Pulisic
Analysis
USA vs Australia

El segundo partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) garantizará su pase sin complicaciones a los octavos de final o hará que el tercer encuentro sea de infarto.

Llega el partido decisivo. Para Paraguay era clave empezar bien: perder el debut mundialista activa las alarmas.

Pues bien, Estados Unidos hizo lo contrario: arrolló a su rival de la CONMEBOL y ganó 4-1 en 45 minutos apasionantes. Si los resultados le favorecen, esta tarde puede liderar el grupo venciendo a Australia. Un empate entre Turquía y Paraguay en el otro encuentro bastaría para asegurar el primer lugar con una jornada por delante.

Sin embargo, los Socceroos no son un rival fácil: vencieron a una buena Turquía en su debut y, aunque ya no tienen el mismo talento ofensivo, son un equipo bien organizado que no regalará nada. En resumen, a Estados Unidos le espera un duro trabajo. Y, por desgracia, la cosa empeora. Además, Christian Pulisic, quien ya sufrió lesiones, podría estar lesionado de nuevo; su estado se evalúa día a día y aún no sabemos si jugará.

No hay forma de que esto salga mal, entonces... Los redactores de GOAL analizan este gran partido en otra edición de... The Rondo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    ¿Quién ganará el partido entre EE. UU. y Australia?

    Tom Hindle: Es difícil imaginar otro resultado que no sea una victoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT), ¿verdad? Simplemente estuvieron muy por encima de Paraguay, y si consiguen repetir ese nivel de juego, este partido debería ser bastante cómodo. Algunos de los comentarios previos al partido han dado un poco de picante al encuentro, lo cual es muy divertido. Pero Estados Unidos debería ser demasiado fuerte ese día.

    Ryan Tolmich: Gana Estados Unidos, aunque será un duelo tenso y físico. Los jugadores clave marcarán la diferencia. Australia tiene algunos, como Nestory Irakunda, quien brilló ante Turquía; pero Estados Unidos parece contar con más. Además, habrán aprendido la lección de la arrogancia de Turquía, así que no les pillarán desprevenidos.

    Alex Labidou: Victoria estadounidense, pero en el último suspiro: gol de Reyna para mantener la remontada.

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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Si Christian Pulisic no puede jugar, ¿hasta qué punto deberíamos preocuparnos?

    TH: Perder a tu mejor jugador no es bueno. Estados Unidos tiene profundidad en la delantera, pero poco más. Pulisic es clave en todo. Sin él no son lo mismo. Veremos qué decide Pochettino. ¿Lo arriesgará para ganar y luego darle descanso en el último partido de grupo, o prefiere reservarlo en el banquillo? Yo lo alinearía y luego lo mimaría durante dos semanas, pero Poch es el que decide.

    RT: Estoy bastante preocupado. No va a ser fácil desmontar la defensa de Australia y hay pocos jugadores en este equipo que puedan superar a un defensa como lo hace Pulisic. Lo demostró en el primer gol del último partido, creando el tipo de jugada necesaria para marcar de verdad. El viernes preguntaron a Sergino Dest quién era el mejor, tras él, en superar a un defensa en el uno contra uno. Respondió: Pulisic. Si no juega, otro deberá crear peligro ante Australia.

    AL: Preocupan las consecuencias a largo plazo, pero EE. UU. debería vencer a Australia sin Pulisic. Lo que preocupa es que el equipo podría estar ante algo especial en este torneo y necesita a su mejor jugador para lograrlo.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es la mayor amenaza para Australia?

    TH: Esta generación de australianos es peculiar: pocos brillan en la Premier League, pero eso no los hace malos. Nestory Irankunda, un torbellino por la izquierda, mantendrá ocupado a Sergino Dest.

    RT: «Irankunda. No es ningún misterio que la defensa de la selección estadounidense haya estado un poco descuidada en estos últimos meses, y tampoco es ningún secreto que esta zaga puede ser superada por la velocidad. Irankunda la tiene. Si se enzarza en una carrera a pie con Ream, ¿cómo crees que acabará eso? Solo hay un final posible. Además, Chris Richards se acaba de recuperar de un esguince de tobillo y los laterales de EE. UU. suben con frecuencia, lo que podría dejar espacios para que Irakunda se escape y, si lo hace, lo hará a toda velocidad.

    AL: Como todos apuestan por Irakunda —y estoy de acuerdo—, yo elijo a Mathew Ryan. El veterano portero ha jugado a gran nivel en Europa y se ha mostrado confiado en la victoria australiana. Aunque Estados Unidos lució bien contra Paraguay, Matt Freese no fue exigido. Si el partido se equilibra y una atajada puede cambiarlo todo, la experiencia de Ryan podría ser decisiva.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién necesita hacer un gran partido?

    TH: ¡Todos ellos! Australia no es ultradefensiva, pero usará cinco atrás y se replegará. Eso significa que será un día clave para los jugadores importantes de EE. UU. en el último tercio del campo. Pulisic es fijo, pero sería ideal que Malik Tillman aportara más en ataque; contra Paraguay brilló sin balón, pero con él no tanto. Necesitamos que marque.

    RT: Balogun. El duelo con Paraguay fue abierto; este no lo será, pero Balogun debe estar listo. Si Pulisic no juega, alguien debe asumir el peso ofensivo, y Balogun puede hacerlo, ya sea por sí mismo o asociándose con sus compañeros. Eso será clave.

    AL: Apostamos por Malik Tillman, sobre todo si Pulisic no juega o no está al 100 % el viernes. Tillman lo hizo todo menos marcar la semana pasada y Pochettino podría haberle encontrado una nueva posición de “8”. Si el centrocampista del Leverkusen mantiene su nivel, Estados Unidos no debería tener problemas para ganar el grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ¿Debería Mauricio Pochettino cambiar su once inicial?

    TH: No. Hay que mantener el orden. Quizá veamos una defensa de cuatro más convencional y a Sergino Dest como extremo derecho, pero no hay que darle más vueltas.

    RT: Si no hace falta, probablemente no. Todo ha funcionado bien y el equipo es muy versátil para cambiar de táctica. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

    AL: No.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    ¿Qué gravedad tendría una derrota?

    TH: Malo, pero no es el fin del mundo. Probablemente basten tres puntos para pasar. Mejor asegurar la clasificación antes del último partido para no depender de nadie.

    RT: Bastante mal. Haría muy difícil quedar primeros de grupo, lo que significaría un posible enfrentamiento con Argentina más adelante. Conseguir un buen resultado en este partido es crucial, ya que determinará el resto del torneo para este equipo.

    AL: No sería devastador, pero seguiría la misma tónica. En dos décadas han surgido muchas oportunidades de avanzar, frenadas por reveses o malos rendimientos. La Federación necesita que la selección gane el grupo para justificar la apuesta por Pochettino y demostrar progreso. A por ello.

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