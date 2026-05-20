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Arsenal Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

El Rondo, edición Arsenal: ¿Son los Gunners merecidos campeones de la Premier League? ¿Qué significa esto para Mikel Arteta? ¿Superan a los «Invincibles»?

FEATURES
Arsenal
M. Arteta
B. Saka
Premier League

Tras años de incertidumbre, el Arsenal por fin ganó la Premier League, su primera en 22 años: un desenlace extraordinario.

Por fin el Arsenal puede celebrar. El Emirates vivió tres años de nervios: el equipo debió superar barreras mentales y futbolísticas en la lucha por la Premier. La liga fue una batalla, y los Gunners lo demostraron temporada tras temporada.

Tras el empate del Manchester City ante un ordenado Bournemouth, el Arsenal por fin conquistó su primer título liguero en 22 años. No fue bonito, pero sí merecido: fueron el mejor equipo durante mucho tiempo, aunque la pelota no siempre les ayudara.

La mayoría de los últimos campeones se apoyaron en la calidad ofensiva respaldada por una defensa sólida; este Arsenal hizo lo contrario: ganó con una defensa de hierro. Como se dice en Estados Unidos, la defensa gana campeonatos, y este grupo lo demostró. Se lo merecía, aunque llegara de manera distinta.

¿Cuál es el legado de este equipo? ¿En qué medida reivindica a Mikel Arteta? ¿Y hacia dónde va ahora el Arsenal? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.

  • Arsenal players celebrate winning PL-title

    ¿Es merecido el triunfo del Arsenal?

    Tom Hindle: Hay que reconocerlo: los resultados hablan por sí solos y el Arsenal ha encontrado la fórmula ganadora. Siempre habrá detractores por su estilo, pero los Gunners han comprendido que pueden ser sólidos atrás, marcar un gol y mantener la ventaja. ¿Extraño, con tanto talento ofensivo? Claro. Pero, eh, ¿qué dice el marcador?

    Alex Labidou: No fue bonito, no fueron los Gunners de Ian Wright o Thierry Henry, pero Mikel Arteta y compañía cumplieron. Una generación entera de aficionados solo conocía el éxito por los vídeos de los «Invincibles» de 2004, así que este triunfo, aunque distinto, fue merecido y alivió a la afición.

    Ryan Tolmich: ¿Merecido? Sin duda. Fueron el mejor y más regular equipo, aunque no pasarán a la historia como un grande. Más que arrasar, mostraron su capacidad de resistir hasta el final, y eso también es un arte. Lograron el título bajo enorme presión y callaron las críticas sobre su falta de garra.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    ¿Qué significa esto para Mikel Arteta? ¿Es una pequeña reivindicación?

    TH: Es un logro enorme para Arteta. Vale la pena recordar que el Arsenal estaba casi desaparecido cuando lo contrataron y que él no tenía experiencia como entrenador principal (aunque haber sido aprendiz de Pep ayuda). Quizá no se le reconozca bastante su capacidad para ajustar, reinventar y encontrar formas de ganar. Hace unos años intentó el “fútbol sexy” y el City lo superó al final. Esta vez optó por el desgaste y funcionó. Los vídeos de TikTok, el olivo, la bombilla y el rollo de LinkedIn resultan raros, pero suman. Me quito el sombrero ante él.

    AL: La frase «confía en el proceso» se usó mucho en la era dorada de los Sixers de Embiid y Simmons, pero encaja mejor con lo logrado por Arteta en el Arsenal. Su estilo recuerda más a los éxitos de David Moyes o José Mourinho con el Chelsea que al de su mentor, Pep Guardiola, pero lo importante es ganar. Antes el Arsenal jugaba un fútbol bonito y volvía a casa con las manos vacías.

    Gran parte del mérito también hay que atribuirlo a Josh y Stan Kroenke por ser pacientes y mantener a varios entrenadores y directivos a pesar de los fracasos iniciales. Como resultado, han visto cómo casi todas sus franquicias han levantado al menos un título en la última década. ¿Serán los Rapids los siguientes? El tiempo lo dirá, pero no apostaría en contra.

    RT: Una reivindicación total. La presión crecía, sobre todo tras el bache de primavera. Enderezó el rumbo, ganó un título esperado y ahora apunta al gran objetivo: la Liga de Campeones. Sea cual sea el resultado contra el PSG, ya ha cumplido.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Es justo criticar su estilo de juego? ¿O así es como se gana?

    TH: El fútbol es espectáculo, así que, como espectador, es normal sentirse algo decepcionado a veces. No pasa nada. Pero parece un choque cultural. Hoy el mundo espera un fútbol bonito. Así ganaron Guardiola y Klopp, así ganó el PSG y, antes, el Barça. Queremos ver a los mejores jugadores brillar. No verlo decepciona. Pero el Arsenal solo necesitaba ganar y lo logró. Curioso: sus propios aficionados quizá no disfrutaron el partido.

    AL: Querer jugar de una forma y lograrlo son dos cosas distintas, y hay que reconocerle a Arteta el mérito de ser fiel a sí mismo y ganar así. Como es español y tuvo a Wenger y a Guardiola como mentores, la gente olvida que sus mayores éxitos como jugador llegaron como mediocampista luchador del Everton. Hay muchos paralelismos.

    RT: Para los hinchas de los otros más de cien clubes del fútbol inglés, es justo. Para los del Arsenal, ¿a quién le importa? Ningún aficionado gunner recordará esta temporada y dirá: «Ganamos, pero...». Solo quedarán las sensaciones de la victoria. El exjugador de la NBA Brian Scalabrine, tras ganar un título como suplente, dijo que dentro de 20 años se verá como titular y que dentro de 50 le contará a sus nietos que era la estrella. Lo mismo vale para estos trofeos.

  • Arsenal's L to R Jose Antonio Reyes, RobAFP

    ¿En qué se diferencia este equipo de los «invencibles» de 2004?

    TH: Ni de lejos. Los «Invincibles» son quizá el mejor equipo de la historia de la Premier League, o al menos uno de los tres mejores. Este grupo está a años luz, como casi todos.

    AL: Difícil comparación. Los «Invincibles» de 2004 son históricos y mucho más entretenidos de ver, pero, sinceramente, el equipo de 2026 podría ser mejor, dada la actual fortaleza de la Premier. No quiero restar mérito a Wenger, quien entonces era uno de los primeros técnicos extranjeros al mando de un grande en Inglaterra, con ideas frescas. Hoy la Premier es la mejor liga y atrae a los mejores jugadores y técnicos cada año, así que este equipo de 2026 podría ser el mejor de la historia del club.

    RT: Es como comparar con Thierry Henry. Hay niveles claros entre los campeones de la Premier y los Invincibles están en el más alto. No es que este Arsenal sea malo, sino que aquel equipo era tan bueno que aún se habla de él dos décadas después. ¿Lo recordarán así los no aficionados al Arsenal? Probablemente no. Fue un gran momento para el club, pero no trascendió el norte de Londres como los Invincibles.

  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    ¿En qué situación queda el Arsenal de cara a la final de la Liga de Campeones?

    TH: Habrá algo de confianza, quizá incluso libertad. Arteta es intenso y no bajará el nivel. Aun así, el PSG sigue siendo mejor equipo.

    AL: La UCL parece un extra, pero el Arsenal podría ganarla gracias a su experiencia en la Premier. El PSG ha dado lecciones de fútbol en los últimos dos años, pero no tiene rival en su liga. El Arsenal tiene a todas sus piezas clave en forma —toquemos madera— y podría sorprender dentro de unas semanas.

    RT: La situación no cambia: toca cruzar los dedos y esperar lo mejor. El PSG es, con razón, favorito, y el empate del Manchester City al otro lado del Canal no altera eso. El Arsenal sabe jugar y puede complicar al PSG, pero necesitará un partido de élite, que el rival baje un poco el nivel y algo de suerte.

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    ¿Crees que el Arsenal puede ganar dos títulos seguidos?

    TH: Por supuesto, ¿quién puede plantarles cara? El City busca respuestas con un nuevo entrenador. El Liverpool no va bien. El Chelsea tiene carencias y al United le falta calidad, aunque hay esperanza en Manchester. No me sorprendería que dentro de un año estuviéramos hablando lo mismo.

    AL: No. Es pronto, sobre todo tras un Mundial, pero las primeras apuestas apuntan a la mitad roja de Mánchester. Pocos confían aún en el United de Michael Carrick, pero, por su momento de forma, podría ser uno de los tres mejores equipos de Inglaterra. Recuerda al caso Solskjær, pero ahora el ambiente es distinto. Si fichan bien y se deshacen de algunos jugadores inútiles, podrían seguir el modelo del Liverpool 2024-25.

    RT: Va a ser difícil; hay mucha igualdad en la parte alta. El Manchester City, incluso sin Pep, lo hará bien. Chelsea y United mejoran, Liverpool no repetirá su mal año y equipos como Villa, Newcastle o Bournemouth ya mostraron que los no favoritos pueden complicarles la vida a los grandes. ¿Arsenal favorito? Quizá, pero, si vas a apostar, mejor pon tu dinero en el resto.

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