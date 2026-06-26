El Rondo analiza a Estados Unidos, México y Canadá: ¿qué anfitrión impresiona más, quién decepciona y pueden los estadounidenses ganar el Mundial?

TH: Julián Quiñones, de México, ha destacado, aunque solo sea porque era una especie de incógnita. Sabíamos lo que aportarían la mayoría de los jugadores de la selección estadounidense. Quiñones resulta interesante porque, en realidad, no encaja en el sistema —al menos, no sobre el papel—, pero ha sido uno de los jugadores más peligrosos del torneo. A México le faltan ideas en ataque, y él es una auténtica chispa.

En cuanto a preocupaciones, no hay sorpresas mayúsculas; tal vez la ausencia de Alphonso Davies en Canadá.

AL: Ambas respuestas tienen que ver con la selección de Estados Unidos, que ha dependido más de momentos individuales de brillantez que de la consistencia colectiva de México. En el lado positivo, se podría argumentar que tanto Folarin Balogun como Chris Richards han sido los mejores jugadores de Estados Unidos en la fase de grupos, y sus ausencias se notaron claramente el jueves por la noche contra Turquía.

En cambio, Tim Weah preocupa: de estrella en el último Mundial pasó a firmar quizá su peor partido con la selección y se perdió el duelo ante Australia, lo que alimenta dudas sobre su forma actual.

RT: Balogun es el más destacado, pues parece capaz de ganar un partido del Mundial por sí solo. Davies, en cambio, sigue siendo motivo de preocupación por su estado físico.