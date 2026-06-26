El Rondo analiza a Estados Unidos, México y Canadá: ¿qué anfitrión impresiona más, quién decepciona y pueden los estadounidenses ganar el Mundial?

Las tres anfitrionas ya están en dieciseisavos. Estados Unidos y México empataron tras dos partidos, y Canadá hizo lopropio pese a las complicaciones de su grupo.
Es positivo que las tres anfitrionas rindan bien, pues mantiene el ambiente animado.
Además, sus cruces de eliminatoria parecen accesibles: Estados Unidos vs. Bosnia (ganable), México ante Ecuador, Suecia, Cabo Verde o Senegal, y Canadá contra Sudáfrica. Pero los triunfos de grupo se olvidan pronto; dentro de unos años nadie recordará el buen partido contra Australia en Seattle. Ahora cuentan solo los resultados. ¿Pero puede alguno de ellos ganar el Mundial? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de… The Rondo.