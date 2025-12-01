+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
The Rondo Dec. 1GOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo, análisis de las Finales de Conferencia de la MLS: el Inter Miami de Lionel Messi parece destinado a la MLS Cup, los Whitecaps de Thomas Müller siguen en ascenso, y el futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano en San Diego se vuelve incierto

Lionel Messi y Thomas Müller avanzaron tranquilamente a la final, pero las semifinales aún nos dejaron mucho que analizar, incluidas nuevas preguntas sobre el futuro de Hirving 'Chucky' Lozano en San Diego.

Y así como así, el escenario está listo. Los Vancouver Whitecaps e Inter Miami jugarán por la MLS Cup el sábado por la tarde. Es uno interesante: Lionel Messi de un lado, Thomas Müller del otro, dos leyendas anclando dos equipos realmente fuertes preparándose para una final adecuada.

¿Pero qué hay de los juegos que los llevaron hasta aquí? La MLS ofreció dos semifinales muy entretenidas, aunque no particularmente cerradas, durante el fin de semana. Miami destrozó a NYCFC, 5-1. Vancouver derrotó a San Diego 3-1. Los resultados eran quizás un poco predecibles. ¿Pero el margen de victoria en ambos juegos? Ni de cerca. Aun así, las cosas se preparan de manera intensa, y proporciona un foro para la reflexión. NYCFC eran los desvalidos y en realidad hicieron una buena presentación en el juego. SDFC podría haber jugado de igual a igual con Vancouver, pero un par de desafortunadas jugadas - y el hecho de lidiar con la agitación interna reportada entre su entrenador, Mikey Varas, y su estrella Hirving 'Chucky' Lozano - complicaron las cosas. 

Aun así, ¿son justos los resultados? ¿Y es esta la final soñada? GOAL los escritores echan un vistazo a un divertido fin de semana de finales de conferencia, y miran hacia adelante a lo que debería ser una apasionante MLS Cup en otra edición de... El Rondo

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    ¿Cuál fue la victoria más convincente: Miami o Vancouver?

    Tom Hindle: Miami, sin duda. Esa fue probablemente la actuación más dominante de los Herons en toda la temporada. Messi no tuvo su mejor partido en absoluto, y aun así apabullaron a un oponente como NYCFC que ha estado en excelente forma últimamente. Cinco goles, una sola oportunidad concedida, y se ven en su mejor forma de cara al partido más importante del año. 

    Ryan Tolmich: Ambos impresionantes y ambos, de alguna manera, algo esperados. Miami y Vancouver están muy por delante de los equipos a los que vencieron, lo que hace que esta final de la MLS Cup sea tan divertida. En cuanto a quién fue más convincente, probablemente sea Miami, en gran parte porque fue el recordatorio perfecto de que pueden hacer brillar a un equipo como ningún otro en la historia de la MLS.

  • San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    ¿Qué necesitan hacer San Diego y NYCFC esta temporada baja para dar un paso adelante?

    TH: San Diego acertó en casi todo. Quizás lo único que descarriló un poco las cosas fue una pequeña fragilidad defensiva que Vancouver expuso. Así que, sí, evitar lesiones, tal vez traer un central, y serán contendientes el próximo año. En cuanto a NYCFC, las cosas parecen un poco más complicadas. ¿Se puede contar con Maxi Moralez para que se quede más tiempo? ¿Alonzo Martinez va a jugar alguna parte la próxima temporada? Necesitan invertir en el ataque para acercarse a donde estuvieron este año, incluso si el entrenador Pascal Jansen hizo un buen trabajo. 

    RT: San Diego estará mirando todo esto y preguntándose "¿y si?". Tenían un delantero estrella en Milan Iloski, pero ahora está en Philly porque no pudieron mantenerlo permanentemente. Si lo hubieran tenido, ¿cambiaría el resultado? Tal vez no, pero seguramente habría ayudado. En cuanto a NYCFC, están cerca. La gran tarea de esta temporada baja probablemente será resolver las adiciones en delantero y mediocampo tras lesiones cruciales. Si pueden lograrlo, estarán bien.

  • San Diego FC v Portland Timbers - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Tiene Chucky Lozano un futuro a largo plazo en SDFC?

    TH: ¡Si se comporta, sí! Se suponía que la estrella mexicana estaba, digamos, en desacuerdo con Mikey Varas en algunas ocasiones este año. Si esa relación se repara adecuadamente, deberían poder volver a intentarlo en 2026. Pero las superestrellas descontentas pueden ser un verdadero problema, y con Anders Dreyer alrededor, Chucky podría no ser el tipo al que recurran, de todos modos. 

    RT: Parece incierto, por lo menos. No fue precisamente la presencia élite que muchos habrían esperado y, hacia el final de la temporada, hubo un conflicto con el cuerpo técnico. Debido a eso, es razonable al menos preguntarse si esta asociación va a funcionar a largo plazo. Si no lo hace, Lozano tendrá opciones. San Diego también, y han demostrado una verdadera capacidad para descubrir y fichar talentos. Con o sin Lozano, uno apostaría a que el club tomará la decisión correcta basándose solo en la evidencia de este año.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Es justo decir que Miami es ahora un buen equipo defensivo?

    TH: No realmente. Un par de buenos juegos defensivos no los hace increíbles en la defensa. Pero ciertamente han encontrado un sentido vital de equilibrio de adelante hacia atrás. Veamos si pueden mantener en silencio a un muy buen equipo de Vancouver, y entonces hablemos.

    RT: ¡No nos dejemos llevar! Este equipo todavía tiene sus debilidades, y el camino hacia una Copa MLS probablemente sea superando en puntos a los Whitecaps, no anulándolos. ¿Son aceptables defensivamente? Claro, pero nadie los confunde con un equipo infranqueable. En última instancia, este es un grupo que se defiende a través de su ataque, lo cual debería asustar a cualquier oponente para que sea un poco más cauteloso, dada la calidad en el campo.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    ¿Es esta una final de ensueño?

    TH: Absolutamente. Y no solo porque es Messi contra Müller. Estos son los dos mejores equipos de la MLS en este momento, que ya tienen historia esta temporada después de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y quizás más importante, será ataque contra ataque, con un poco de Messi de por medio. La materia de los sueños. 

    RT: Lo llamaremos 1B. Obviamente, Son Heung-Min vs. Messi habría sido un gran espectáculo, pero Müller vs. Messi no está nada mal tampoco. Los elencos de apoyo son buenos también. Quizás lo más interesante de esto, sin embargo, es que estos dos equipos son polos opuestos en cuanto a vibraciones: la glamorosa y estrellada Miami enfrentándose a la trabajadora y discreta Vancouver. Es un choque de estrellas, pero también es más que eso. Es bastante divertido, ¿verdad?

  • Thomas Muller, WhitecapsImagn

    ¿Quién ha sido un mejor fichaje: Thomas Muller o Son Heung-Min?

    TH: Depende de lo que estés buscando. Si quieres apoyar al tipo que llevó a su equipo a la final de la MLS Cup, entonces no busques más allá de Muller. Pero si estamos hablando de impacto general aquí, tiene que ser Sonny. Tengan en cuenta, también, que Son tiene al menos dos años más aquí. En teoría, Muller podría irse en 2026. Son, por un pelo.

    RT: Pregunta de nuevo el sábado por la noche. Si Muller puede ayudar a entregar una MLS Cup en su primera temporada, tomaría una buena ventaja en esta carrera. Por el momento, sin embargo, está bastante parejo y, en verdad, es difícil juzgar dado lo nuevos que son ambos. Es justo decir, sin embargo, que ambos han comprado, lo que ha mejorado tanto a sus clubes como a la liga. Si la MLS tuviera más jugadores como estos dos...