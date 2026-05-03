La portera jugó el domingo con una camiseta de calentamiento amarilla, pues el Bayern olvidó traer una equipación de portera con el color aprobado por la UEFA.
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¡El rival tuvo que prestarle una camiseta! Incidente insólito del Bayern en el partido estelar de la Liga de Campeones contra el Barcelona
«Parece que llevaba un color de camiseta no permitido aquí. O bien se parecía demasiado al de la portera del Barcelona, o bien al de la árbitra», explicó la comentarista de la ZDF Claudia Neumann sobre este curioso incidente. Al parecer, Mahmutovic usó una camiseta prestada por el Barça, que a última hora añadió su nombre y dorsal.
Resulta curioso porque el pantalón y las medias de Mahmutovic eran naranjas, así que una camiseta del mismo tono no habría chocado con el blanco de sus compañeras ni con el rojo o azul oscuro de las rivales. ni de la indumentaria del cuerpo arbitral (azul claro) o de la portera del Barcelona (verde). Quizá la UEFA objetó los detalles naranjas en las mangas y números de las camisetas del Bayern.
- AFP
El Bayern llegó a Barcelona confiado tras el 1-1 de la ida. Sin embargo, Mahmutovic encajó pronto: Salma Paralluelo abrió el marcador en el 13’. Las alemanas reaccionaron y Linda Dallmann empató en el 17’.
Sin embargo, el Barça respondió rápido: en el 22′ Alexia Putellas, la estrella local, marcó el 2-1. El marcador se mantuvo así hasta el descanso, pero en el 55′ Ewa Pajor amplió la ventaja y, solo tres minutos después, Putellas sentenció con el cuarto.
En la final de la Liga de Campeones, que se jugará el 23 de mayo en Oslo (Noruega), el Barcelona se medirá al Olympique de Lyon. La alemana Jule Brand, con un gol y una asistencia, llevó a las francesas a la final tras ganar 3-1 al Arsenal en la vuelta de semifinales.